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La estrategia de Viktor Orban en su última semana para sobrevivir: el relato de la amenaza externa, la protección de fronteras y la supervivencia nacional
Viktor Orban, primer ministro de Hungría, convocó una reunión de emergencia tras el hallazgo de explosivos cerca de un gasoducto que transporta gas ruso desde Serbia.
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viktor orbán
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#2
IkkiFenix
En la UE son capaces de preparle un pucherazo solo por su postura ente Rusia.
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#1
cosmonauta
Ha sido ETA.
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#3
HeilHynkel
el relato de la amenaza externa, la protección de fronteras y la supervivencia nacional
¿Habla de Orban o de Trump? Porque todas las tropelías que hace las justifica invocando esto ¿O cuando zanahorio dice eso en la fatxasfera se callan como putas (y mira que Orban es de su cuerda)?
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¿Habla de Orban o de Trump? Porque todas las tropelías que hace las justifica invocando esto ¿O cuando zanahorio dice eso en la fatxasfera se callan como putas (y mira que Orban es de su cuerda)?