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La estrategia de Viktor Orban en su última semana para sobrevivir: el relato de la amenaza externa, la protección de fronteras y la supervivencia nacional

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, convocó una reunión de emergencia tras el hallazgo de explosivos cerca de un gasoducto que transporta gas ruso desde Serbia.

| etiquetas: viktor orbán , hungría
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3 comentarios
2 0 0 K 27 politica
IkkiFenix #2 IkkiFenix
En la UE son capaces de preparle un pucherazo solo por su postura ente Rusia.
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cosmonauta #1 cosmonauta
Ha sido ETA.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
el relato de la amenaza externa, la protección de fronteras y la supervivencia nacional

¿Habla de Orban o de Trump? Porque todas las tropelías que hace las justifica invocando esto ¿O cuando zanahorio dice eso en la fatxasfera se callan como putas (y mira que Orban es de su cuerda)?
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menéame