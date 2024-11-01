edición general
La estrategia de EE. UU. para India es un puente a ninguna parte [ENG]

El artículo presenta una visión crítica de la estrategia estadounidense hacia la India, argumentando que están apostando por un activo geopolítico condenado por restricciones biofísicas inevitables. La narrativa dominante presenta a la India como una "potencia emergente" y la "mayor democracia del mundo". Sin embargo, desde la perspectiva de la termodinámica y la geología, la India es un activo en liquidación agresiva por parte de su propia élite. Ahora EE.UU. intenta desviar a India del petróleo ruso ofreciendo crudo pesado venezolano pero ...

La élite india no está apostando por India, sino por Dubai, Londres y Singapur. El nacionalismo televisivo es la banda del Titanic que distrae a los pasajeros mientras la primera clase asegura los botes.

El juicio final: EE.UU. está invirtiendo capital político en un proxy biofísicamente insolvente. Al forzar a India a cambiar de bando, Washington cree que aísla a China. En realidad, está eliminando a India como competidor viable y forzando a Rusia a vender petróleo más barato a Beijing —…   » ver todo el comentario
#0 tampoco cuesta poner el titular medio bien, una puente?
El problema para EEUU es que India no se fia de ellos ni un pelo, ademas sabe que los van a intentar usar como ariete contra China-Rusia y los indios lo que estan haciendo es jugar a dos bandas.
El problema que puede tener la India es que EEUU use Pakistan y Chachemira para intentar organizar una guerra que los debilite lo suficiente como para poner un gobierno titere.
#2 India comprende perfectamente que EE.UU. busca repetir el modelo Ucrania, usar a un proxy para agotar a un rival sin compromiso directo. Pero las élites de la India no son las élites de Ucrania, no les mueve tanto el dinero como el poder interno. Además, la India tiene arsenal nuclear, economía diversificada, y memoria colonial que le permite leer entre líneas del "Donroe Doctrine".

La dependencia energética que EE.UU. intenta forjar para la India puede funcionar en el corto…   » ver todo el comentario
Nunca hay que descartar a los gobernantes psicópatas. Con 1400 millones de ciudadanos, perder unos 200 millones no parece fatal a primera vista, así que cabe considerar si incluso puede ser positivo para quien no se muera.
Hace año y medio 9 de las 10 mayores ciudades de la India contaban las reservas de agua en pocas semanas. Nada parece evitar que vaya a reducirse el riesgo en los próximos años. Igualmente con las temperaturas de bulbo húmedo, se puede tener certeza de que habrá pérdidas sin precedentes en los próximos 15 o 20 años, y quizás no haga falta esperar ni 10.
