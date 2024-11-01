La estrategia de EE. UU. para India es un puente a ninguna parte [ENG]

El artículo presenta una visión crítica de la estrategia estadounidense hacia la India, argumentando que están apostando por un activo geopolítico condenado por restricciones biofísicas inevitables. La narrativa dominante presenta a la India como una "potencia emergente" y la "mayor democracia del mundo". Sin embargo, desde la perspectiva de la termodinámica y la geología, la India es un activo en liquidación agresiva por parte de su propia élite. Ahora EE.UU. intenta desviar a India del petróleo ruso ofreciendo crudo pesado venezolano pero ...