El artículo presenta una visión crítica de la estrategia estadounidense hacia la India, argumentando que están apostando por un activo geopolítico condenado por restricciones biofísicas inevitables. La narrativa dominante presenta a la India como una "potencia emergente" y la "mayor democracia del mundo". Sin embargo, desde la perspectiva de la termodinámica y la geología, la India es un activo en liquidación agresiva por parte de su propia élite. Ahora EE.UU. intenta desviar a India del petróleo ruso ofreciendo crudo pesado venezolano pero ...
| etiquetas: geopolítica , internacional , alianza , economía , crecimiento , límites
El juicio final: EE.UU. está invirtiendo capital político en un proxy biofísicamente insolvente. Al forzar a India a cambiar de bando, Washington cree que aísla a China. En realidad, está eliminando a India como competidor viable y forzando a Rusia a vender petróleo más barato a Beijing
El problema que puede tener la India es que EEUU use Pakistan y Chachemira para intentar organizar una guerra que los debilite lo suficiente como para poner un gobierno titere.
La dependencia energética que EE.UU. intenta forjar para la India puede funcionar en el corto
Hace año y medio 9 de las 10 mayores ciudades de la India contaban las reservas de agua en pocas semanas. Nada parece evitar que vaya a reducirse el riesgo en los próximos años. Igualmente con las temperaturas de bulbo húmedo, se puede tener certeza de que habrá pérdidas sin precedentes en los próximos 15 o 20 años, y quizás no haga falta esperar ni 10.