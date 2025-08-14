edición general
6 meneos
59 clics
Este es el único país del mundo en el que no hay mosquitos

Este es el único país del mundo en el que no hay mosquitos

Los mosquitos son omnipresentes y vayamos donde vayamos, notaremos su presencia. Este grupo de insectos está presente en todos los continentes y en todos los países del globo terráqueo. ¿En todos? No. Hay una excepción que, cual aldea gala rodeada de romanos, resiste al acoso de los dípteros. La única nación del mundo sin mosquitos es Islandia, que no puede acogerlos debido a sus condiciones climáticas.

| etiquetas: pais sin mosquitos , pronto podria cambiar , por cambio climatico
5 1 0 K 74 ciencia
12 comentarios
5 1 0 K 74 ciencia
javibaz #1 javibaz
Todavía.
0 K 14
txutxo #2 txutxo
Normal que no haya. Los tengo todos en mi habitación.
0 K 7
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Pues pásate por la mia que algunos de la tuya se me han colado.
0 K 20
Robus #8 Robus *
#3 Ejem:

El lago Myvatn, en el norte de Islandia, se traduce literalmente como "Lago de los mosquitos".

August 14, 2025

El-lago-Myvatn-registra-la-mayor-plaga-de-mosquitos-en-décadas
www.icelandreview.com/es/noticias-a/El-lago-Myvatn-registra-la-mayor-p

por algún motivo no me sale en español.

Lake Mývatn Sees Largest Midge Swarm in Decades…   » ver todo el comentario
3 K 42
Kyoko #9 Kyoko
#8 Si, yo tambien estuve en Myvatn y joden un monton, pero tecnicamente no son mosquitos.
En ingles los llaman midges, y en español se tiende a traducirlo tambien como mosquitos pero no son de la misma familia.
en.wikipedia.org/wiki/Midge
0 K 10
#4 NO86
#3 Ya lo pone en la entradilla
1 K 27
#5 nach_et
#4 :roll: :roll: :roll: el café aún no hizo efecto
0 K 8
#10 cocococo
#4 Leer la entradilla es de pringados. En Menéame se lee solamente los titulares.
0 K 7
Benzo #7 Benzo *
#3 #teAhorroLectura :-P

Razones:

Aislamiento geográfico, rodeado de agua hasta una considerable distancia.

El clima con sus ciclos de congelación / descongelación continuos.

Las fuentes geotermales presentan una composición química incompatible con la vida de los mosquitos.
0 K 10
#12 soberao
#7 En Laponia hay mosquitos a mansalva, supongo que el aislamiento es lo que más influye.
0 K 14
#11 CosaCosa
Técnicamente es falso, ya que en los últimos años en verano ya se han visto algún mosquito.

Seguramente traídos por los aviones. Y lo digo porque tuve que cargarme alguno en el co he cuando estuve el verano pasado
0 K 7

menéame