Este es el único país del mundo en el que no hay mosquitos

Los mosquitos son omnipresentes y vayamos donde vayamos, notaremos su presencia. Este grupo de insectos está presente en todos los continentes y en todos los países del globo terráqueo. ¿En todos? No. Hay una excepción que, cual aldea gala rodeada de romanos, resiste al acoso de los dípteros. La única nación del mundo sin mosquitos es Islandia, que no puede acogerlos debido a sus condiciones climáticas.
El lago Myvatn, en el norte de Islandia, se traduce literalmente como "Lago de los mosquitos".
August 14, 2025
Lake Mývatn Sees Largest Midge Swarm in Decades… » ver todo el comentario
En ingles los llaman midges, y en español se tiende a traducirlo tambien como mosquitos pero no son de la misma familia.
Razones:
Aislamiento geográfico, rodeado de agua hasta una considerable distancia.
El clima con sus ciclos de congelación / descongelación continuos.
Las fuentes geotermales presentan una composición química incompatible con la vida de los mosquitos.
Seguramente traídos por los aviones. Y lo digo porque tuve que cargarme alguno en el co he cuando estuve el verano pasado