Este tuit de Nuevas Generaciones del PP de Ayuso es, sin duda, el más polémico de lo que llevamos de 2026

Después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, publicara un mensaje en la red social Truth Social con una imagen del presidente venezolano capturado, con las esposas puestas, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid ha cambiado la imagen con inteligencia artificial.

Pertinax #4 Pertinax
Ahí ese clickbait toloco.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El PP y vox han de ir a la carcel como fueron los independentistas ahora que piden a Trump que ataque España, que meta a Sanchez, Zapatero y presidentes en la carcel, intervenga, bombardee...

Es incitacion a la rebelion, sedicion y golpe de estado. violacion del articulo 185 y 187 del codigo penal
oceanon3d #7 oceanon3d
#2 Pues apuesta por la casilla de alguien del PP que siempre es ir sobre seguro.
#3 Albarkas
Estamos a día 4 de enero. La desquiciada ésta va a querer estar todos los días en el "candelabro" diciendo estupideces.
#6 Leclercia_adecarboxylata
La violencia genera violencia. No entiendo por qué hay gente que prefiere no vivir en paz.
bronco1890 #8 bronco1890
Un puto meme? En serio?
Amoniaco #1 Amoniaco *
El cartel se los soles y algún que otro político español tienen que estar ahora mismo temblando.

Pd: esto es ridículo, malditos seáis por hacerme defender a nadie del pp. Pero si bien recuerdo y lo hago, hilaron a ayuso con Israel llamándola "Israel Díaz ayuso" y al pp "el partido del genocidio" independientemente de lo legal que sea llamar a nadie, oposicion o no, el partido del genocidio, esto es una soplapollez y solo demuestra la cara dura y el contenedor de basura en el que habéis convertido meneame, cuna de la manipulación y la desinformación.
Lutin #9 Lutin
#1 Vaya paja mental que tienes, el Cartel de los Soles no es nada en comparación con la puta mafia de gentuza que tenemos en partidos políticos como el que defiendes.
oceanon3d #5 oceanon3d
El relevo de los mierdas acaba del PP sin aún más mierdas ... niñatos impresentables sin seso.

Yo de ZP les metí auna denuncia ... unas perras nunca abiene mal y más sin son de parte de estos retrasados .
#10 luckyy
eres alcama transmutado en toxico??
QRK #13 QRK *
Y yo que pensaba que lo de la mina de Zapatero sólo se lo habían creído cuatro tarados.
Cuanto ingenuo hay. xD xD xD
Me parto el ojete con las nuevas juventudes estas.
Amoniaco #12 Amoniaco
lo de puigdemond era uan chiquillada, ahí lo tienes amnistíado :-) y muchos lo celebraron.
