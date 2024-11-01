Este es el plan de China para crear cientos de miles de empresas tecnológicas en 2 años

China ha lanzado un ambicioso plan nacional para crear una enorme red de microempresas tecnológicas unipersonales basadas en inteligencia artificial (OPCs). El objetivo es impulsar la economía digital, aprovechar infraestructuras infrautilizadas y convertir a la IA en el motor central del crecimiento industrial. Objetivos de penetración de dispositivos y agentes inteligentes: 70% para 2027 y más del 90% para 2030