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Este es el plan de China para crear cientos de miles de empresas tecnológicas en 2 años

China ha lanzado un ambicioso plan nacional para crear una enorme red de microempresas tecnológicas unipersonales basadas en inteligencia artificial (OPCs). El objetivo es impulsar la economía digital, aprovechar infraestructuras infrautilizadas y convertir a la IA en el motor central del crecimiento industrial. Objetivos de penetración de dispositivos y agentes inteligentes: 70% para 2027 y más del 90% para 2030

| etiquetas: empresas , china
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11 comentarios
3 1 0 K 50 tecnología
Supercinexin #2 Supercinexin
Vaya mierda de plan. El de Feijóo sí que es sólido y realista.
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#2 nada para reindustrializar España y conseugir Hacer España Grande de Nuevo (HEGN) que seguirle la pista a Vox y sus valiosas iniciativas de... incentivar los toros y la caza.
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taSanás #5 taSanás
aquí ya le hemos puesto el arito a los tapones de las botellas... así que en 10 o 15 años no haremos más. descanso merecido
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#8 woke
#7 en españa, la política siempre implica corrupción
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#1 woke *
en china no dan puntada sin hilo.
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kosako #4 kosako
#1 Y en España no dan putada sin sobrecillo.
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Spirito #7 Spirito
#1 Aquí en España, la derecha y extrema derecha especialmente, no dan puntada sin corrupción.
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rojo_separatista #9 rojo_separatista
Nahh, todo es hype para tontolabas, la IA no sirve para nada, me lo hab dicho en meneame.
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shinjikari #11 shinjikari
convertir a la IA en el motor central del crecimiento industrial.

Me encantaría saber chino para comprobar si ese es realmente un objetivo chino o es (otra) invención o exageración de El Economista o el medio al que hayan copiado. Ya solo como hablan de OpenClaw mosquea...
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suppiluliuma #10 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: en China tienen chiringuitos de subvenciones a empresas que, como muchos chiringuitos de subvenciones a empresas, no están saliendo bien, así que ahora van usarlos para crear... autónomos. Con muchísima IA.

Los wumao de MNM están en extasis. :troll:
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ElBeaver #3 ElBeaver
Demasiado humo para que unos pocos se aprovechen y se lo lleven calentito, como ha sucedido con los coches eléctricos.
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menéame