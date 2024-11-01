Este es el motivo por el que Madrid huele a semen

El 21 de marzo comienza la primavera y con ello comienzan a florecer muchos árboles. Sin embargo, esto también tiene su parte negativa y es que algunos vecinos de Madrid se han quejado por cómo huelen sus calles después de que haya empezado a florecer un árbol llamado peral de Callery. «Huele un montón a semen por la calle», asegura un testigo, quien añade que el «pestazo es insoportable». Creo que todos olemos lo mismo, pero la gente no quiere reconocerlo», detalla el joven.