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Este es el motivo por el que Madrid huele a semen

El 21 de marzo comienza la primavera y con ello comienzan a florecer muchos árboles. Sin embargo, esto también tiene su parte negativa y es que algunos vecinos de Madrid se han quejado por cómo huelen sus calles después de que haya empezado a florecer un árbol llamado peral de Callery. «Huele un montón a semen por la calle», asegura un testigo, quien añade que el «pestazo es insoportable». Creo que todos olemos lo mismo, pero la gente no quiere reconocerlo», detalla el joven.

| etiquetas: madrid , olor , árbol , semen
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El mejor olor de semen, el de Madrid
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ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 Teniendo en cuenta a su alcalde, se veía venir.
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Skiner #14 Skiner
#1 En Chueca estan encantados con la fragancia :troll:
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hazardum #4 hazardum
Yo creo que el otro dia el tema se me fue de las manos....sorry.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Esmegma vibes.
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Mediorco #7 Mediorco
El árbol que se folla tu nariz y te ahorra un clic.
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Doisneau #6 Doisneau
Joder, al menos yo disimularia y diria que huele a fuet en las calles
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#11 MenéameApesta
Mucho facha incel.
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elTieso #15 elTieso
Madrid capital de la paja.
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#8 Drazul *
¿Pues a qué va a oler el gameto masculino de las plantas? Pues igual que el gameto masculino del ser humano xD
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dilsexico #10 dilsexico
Mitchell and Webb.
youtu.be/aoqlYGuZGVM
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#5 Nouveau
Con el algarrobo pasa lo mismo.
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#9 PerritaPiloto
Barcelona huele a orina y hay más humedad. Como madrileña que ha vivido en ambas ciudades prefiero el aroma de Madrid.

Además en mi barrio no hay árboles de esos. Lo único que huele a veces en un ginkgo que está en una finca privada pero se le huele desde bastante lejos.
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OrialCon_Darkness #16 OrialCon_Darkness
Pestazo a semen, el eau de parfum de quien vive allí :-D
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Raúl_Rattlehead #12 Raúl_Rattlehead
A la par con su alcalde.
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#13 greenog
Pues teniendo en cuenta que la polinización es un gran bukake... Tiene todo el sentido.
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menéame