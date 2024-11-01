edición general
¿Es este el banco más feo (e inútil) de Reino Unido? Los británicos no hablan de otra cosa…

Londres ha comenzado el 2026 estrenando un nuevo espacio público: Bazalgette Embankment, o la reinvención del supersistema de alcantarillado Tideway Tunnel - tranquilo, que aquí no hay hedores ni restos de basura - en un pulmón urbano donde los londinenses pueden disfrutar del río Támesis de una forma diferente: desde admirar obras de arte hasta dar paseos hasta el icónico puente Blackfriars, pasando por tomar asiento en un banco, pero no un banco cualquiera.

etiquetas: londres , bazalgette enbankment , tideway tunnel , banco , blackfriars
javibaz #2 javibaz
¿Los británicos no hablan de otra cosa? El banco está al nivel de su gastronomía o es mejor.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#2 si es así ya los podrían haber instalado antes y no se hubiera hablado del Brexit.
ombresaco #10 ombresaco
#2 los británicos siempre se se han preocupado más por los bancos que por la gastronomía o por los sitios donde sentarse :-)
Pacman #6 Pacman
Si lo que quieren hacer es evitar que la gente se siente de la manera clásica, perfecto. Lo han clavado

Todos en la parte de arriba del banco, como gorriones
themarquesito #3 themarquesito *
#0 Se te han escapado dos erratas: en la entradilla has puesto "Blackfiars" y en las etiquetas has escrito "Blackfriers" en lugar del correcto "Blackfriars".

Dicho esto, la parte interior de ese banco no sirve como banco.
#1 Leon_Bocanegra
Al lado de mi casa han puesto un banco de semen.
Lo digo para que no os senteis.
asola33 #8 asola33
No me parece feo, mas bien absurdo.
meroespectador #4 meroespectador
No, los británicos ahora mismo están pensando si fue Boris Johnson o Toni Blair quien hizo el trío con Epstein y su mujer.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Es un banco ideal para amputados.
Xuanin71 #9 Xuanin71
Me estoy haciendo un cascarrabias.
Cada vez odio más a los arquitectos "artistas"
El que diseñó un hospital general de Burgos, que no llueve ni nieva. Con un ascensor para llegar a la entrada principal. Totalmente expuesto al agua.
En la misma ciudad una estación del tren con el techo dos alturas. La última vez que cogí el tren nos estábamos poniendo como una sopa en el arcén.
La estación de autobuses de Avilés Asturias.
Con un techo ridículo situado a gran altura. Que es…   » ver todo el comentario
#11 roca
Me pregunto si él o la diseñadora se han sentado para probar su obra.
