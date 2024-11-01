¿Es este el banco más feo (e inútil) de Reino Unido? Los británicos no hablan de otra cosa…

Londres ha comenzado el 2026 estrenando un nuevo espacio público: Bazalgette Embankment, o la reinvención del supersistema de alcantarillado Tideway Tunnel - tranquilo, que aquí no hay hedores ni restos de basura - en un pulmón urbano donde los londinenses pueden disfrutar del río Támesis de una forma diferente: desde admirar obras de arte hasta dar paseos hasta el icónico puente Blackfriars, pasando por tomar asiento en un banco, pero no un banco cualquiera.
Todos en la parte de arriba del banco, como gorriones
Dicho esto, la parte interior de ese banco no sirve como banco.
Lo digo para que no os senteis.
Cada vez odio más a los arquitectos "artistas"
El que diseñó un hospital general de Burgos, que no llueve ni nieva. Con un ascensor para llegar a la entrada principal. Totalmente expuesto al agua.
En la misma ciudad una estación del tren con el techo dos alturas. La última vez que cogí el tren nos estábamos poniendo como una sopa en el arcén.
La estación de autobuses de Avilés Asturias.
Con un techo ridículo situado a gran altura. Que es… » ver todo el comentario