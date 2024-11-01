La estatua de Trump y Epstein reaparece en Washington tras ser retirada dos veces por autoridades federales

La escultura, que generó atención nacional tras ser removida de la Explanada Nacional, apareció nuevamente, esta vez frente al restaurante Busboys and Poets, en el corredor de la calle U. La aparición de la estatua coincide con los esfuerzos de la Casa Blanca por desviar la atención ante el creciente escrutinio sobre la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara publicara decenas de miles de mensajes del patrimonio de Epstein, incluidos correos entre el financiero y su cómplice Ghislaine