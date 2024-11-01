edición general
La estatua de Trump y Epstein reaparece en Washington tras ser retirada dos veces por autoridades federales

La estatua de Trump y Epstein reaparece en Washington tras ser retirada dos veces por autoridades federales

La escultura, que generó atención nacional tras ser removida de la Explanada Nacional, apareció nuevamente, esta vez frente al restaurante Busboys and Poets, en el corredor de la calle U. La aparición de la estatua coincide con los esfuerzos de la Casa Blanca por desviar la atención ante el creciente escrutinio sobre la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara publicara decenas de miles de mensajes del patrimonio de Epstein, incluidos correos entre el financiero y su cómplice Ghislaine

#1 Quillotro
Como tengan 50 réplicas preparadas... y si no, un buen crowdfunding...
1 K 30
#2 Verdaderofalso
#1 tengo la impresión de que como les pillen, acaban ante un juez primero que los integrantes de la lista Epstein
2 K 45
#4 Un_señor_de_Cuenca
Tengo la esperanza de que esto sea el principio del fin del bulto naranja y su corte de psicópatas.
0 K 13

