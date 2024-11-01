Estas son las mejoras que traerá el nuevo plan de ayudas que prepara el Gobierno para sustituir al MOVES III

El Gobierno prepara un nuevo plan de ayudas para sustituir al MOVES III, sin fondos en varias comunidades. Este programa, integrado en el Plan Auto 2030, será gestionado directamente por el Gobierno Central, lo que permitirá un reparto más rápido y uniforme de las subvenciones. Además, incluirá incentivos en I+D para fortalecer la industria automotriz española. El plan contempla 25 medidas para impulsar la compra de coches eléctricos y se extenderá hasta 2030, alineándose con la prohibición europea de vender coches de combustión en 2035