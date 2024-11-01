Estas son las mejoras que traerá el nuevo plan de ayudas que prepara el Gobierno para sustituir al MOVES III

El Gobierno prepara un nuevo plan de ayudas para sustituir al MOVES III, sin fondos en varias comunidades. Este programa, integrado en el Plan Auto 2030, será gestionado directamente por el Gobierno Central, lo que permitirá un reparto más rápido y uniforme de las subvenciones. Además, incluirá incentivos en I+D para fortalecer la industria automotriz española. El plan contempla 25 medidas para impulsar la compra de coches eléctricos y se extenderá hasta 2030, alineándose con la prohibición europea de vender coches de combustión en 2035
El descuento se tiene que hacer directamente en la compra (los concesionarios no pueden engañar pq los datos de matriculación son claros).
Y cuando se compra se sabe si se ha acabado el dinero o no, no debe haber sorpresas al respecto.
El mecanismo es muy sencillo, cuando el cliente se compromete a comprar el coche y hace un adelanto, en ese momento se solicita el dinero al gobierno, si el gobierno lo da, porque sigue habiendolo, entonces el contrato se hace efectivo y no se puede dar marcha atras, si no hay dinero, si el cliente ha especificado que sin la ayuda no lo quiere, se da para atras el contrato, se devuelve el dinero al cliente y listo
Y no cita ni una. Clickbait de manual