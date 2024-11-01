edición general
¡Están sucediendo algunas cosas muy extrañas en China!, (Trump en Truth Details)

Esto es una traducción del último mensaje de Trump en su red social quejándose de la política china de impedir la exportación de tierras raras: ¡Están sucediendo algunas cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y envían cartas a países de todo el mundo diciéndoles que quieren imponer controles de exportación a todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las Tierras Raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China. Nadie ha visto nunca algo así pero...

cocolisto #1 cocolisto
"¡Están sucediendo algunas cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y envían cartas a países de todo el mundo diciéndoles que quieren imponer controles de exportación a todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las Tierras Raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China. Nadie ha visto nunca algo así pero, esencialmente, “obstruiría” los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países…   » ver todo el comentario
Chinchorro #2 Chinchorro
Cucú.
