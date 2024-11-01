edición general
3 meneos
19 clics
Están salvando los camareros a España de la IA? La evolución del empleo apunta a una verdad incómoda

Están salvando los camareros a España de la IA? La evolución del empleo apunta a una verdad incómoda

Aunque muchos inversores ven en la inteligencia artificial generativa el epicentro de una nueva burbuja financiera, su impacto en el mercado laboral deja pocas dudas, a medida que los analistas empiezan a aportar más datos y estimaciones. Pero España cuenta con un 'colchón' para protegerse de este golpe: las actividades manuales, como hostelería, construcción o el sector primario, que están 'blindadas' contra la IA y que tuvieron un impacto 10 veces mayor al crecimiento de la ocupación.

| etiquetas: camarero , empleo , españa , ia
3 0 1 K 35 actualidad
3 comentarios
3 0 1 K 35 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
Los datos son fascistas
0 K 16
unodemadrid #2 unodemadrid
Pues veras cuando esto "Tesla Bot Gen3" este en marcha a menos de 20000 €, los camareros se irán a casa y las empleadas del hogar también. Esto si que va a hacer daño.
0 K 6
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#2 Ya existen las maquinas expendedoras.

Incluso son mas baratas.
0 K 7

menéame