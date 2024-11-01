Están salvando los camareros a España de la IA? La evolución del empleo apunta a una verdad incómoda

Aunque muchos inversores ven en la inteligencia artificial generativa el epicentro de una nueva burbuja financiera, su impacto en el mercado laboral deja pocas dudas, a medida que los analistas empiezan a aportar más datos y estimaciones. Pero España cuenta con un 'colchón' para protegerse de este golpe: las actividades manuales, como hostelería, construcción o el sector primario, que están 'blindadas' contra la IA y que tuvieron un impacto 10 veces mayor al crecimiento de la ocupación.