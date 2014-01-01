edición general
¿Por qué están llegando tantos objetos interestelares al Sistema Solar?  

De 1I/‘Oumuamua a 2I/Borisov y el recién confirmado 3I/ATLAS, repasamos qué son, qué misterios esconden (¿aceleraciones “raras”? ¿química exótica?), cómo podríamos interceptarlos (gravedad, efecto Oberth, puntos de Lagrange y la misión Comet Interceptor de la ESA) y qué implican para la vida extraterrestre. También cubrimos el polémico meteorito IM1 (2014) y las evidencias a favor y en contra.

#1 guillersk
1 - Invasión
2 - Ahora los detectamos
#2 oscarcr80
Iker relamiendose en 3,2,1...
jm22381 #3 jm22381
Y la cantidad de cosas que no detectaremos porque no vienen en el plano del sistema solar y no tenemos grandes telescopios en el polo norte o en la Antártida. Puntos ciegos para un Armagedón.
ContinuumST #4 ContinuumST
Porque sí, ea, ya está. xD xD xD
ContinuumST #5 ContinuumST
Recomiendo la lectura de un clásico. "La nube negra" de Fred Hoyle.
