«Estamos perdiendo terreno frente a China», advierte una senadora en la audiencia de Rubio | APT (Ing)  

Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los legisladores advierten al secretario Marco Rubio que China está ampliando su influencia global mientras Estados Unidos recorta la ayuda exterior, las herramientas diplomáticas y el liderazgo de las embajadas. Los senadores subrayan que Pekín está llenando el vacío dejado por Washington y califican a China como el principal desafío estratégico de la era moderna.