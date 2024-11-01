edición general
11 meneos
20 clics
«Estamos perdiendo terreno frente a China», advierte una senadora en la audiencia de Rubio | APT (Ing)

«Estamos perdiendo terreno frente a China», advierte una senadora en la audiencia de Rubio | APT (Ing)  

Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los legisladores advierten al secretario Marco Rubio que China está ampliando su influencia global mientras Estados Unidos recorta la ayuda exterior, las herramientas diplomáticas y el liderazgo de las embajadas. Los senadores subrayan que Pekín está llenando el vacío dejado por Washington y califican a China como el principal desafío estratégico de la era moderna.

| etiquetas: usa , eeuu , trump , rubio , china , xi jinping , diplomacia , poder blando
9 2 0 K 99 politica
5 comentarios
9 2 0 K 99 politica
#1 harverto
¿Todavía no se ha enterado de que el plan es favorecer a China y Rusia?
3 K 53
sotillo #4 sotillo
#1 Si es que tienen un hamburguesa por cerebro
0 K 11
#5 BurraPeideira_
#1 Por eso se van a ir zumbando uno por uno a todos sus aliados... Venezuela ya está, en Irán falta poco, los BRICS están prácticamente sentenciados.
Yo solo veo a Europa favoreciendo a EEUU por delante de a sí misma, el resto parece que más o menos tiene un plan.
0 K 11
josde #2 josde
No lo están perdiendo, lo han perdido irremisiblemente.
1 K 28
Malinke #3 Malinke
Qué asco de gente, siguen tratando al resto del mundo como meras comparsas.
1 K 23

menéame