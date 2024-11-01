¡La estamos liando!”: quedadas de patinetes haciendo estragos por Almería

Es un grupo de jóvenes que se graba a sí mismo en distintas quedadas con patinetes eléctricos por Almería. Las escenas se repiten durante noche y día y en diferentes puntos de la ciudad. Ellos mismos sostienen el móvil mientras comentan lo que hacen y circulan en patinete. “¡La estamos liando por todo el centro!”, grita uno. “¡Qué locura!”, responde él mismo. También se oye “¡Eeeee!” y varias veces “¡Bajarse, bajarse!”. Algunos se bajan entre peatones. Otros siguen. Continúan circulando entre viandantes y personas mayores en un tramo con vallas