¡La estamos liando!”: quedadas de patinetes haciendo estragos por Almería

Es un grupo de jóvenes que se graba a sí mismo en distintas quedadas con patinetes eléctricos por Almería. Las escenas se repiten durante noche y día y en diferentes puntos de la ciudad. Ellos mismos sostienen el móvil mientras comentan lo que hacen y circulan en patinete. “¡La estamos liando por todo el centro!”, grita uno. “¡Qué locura!”, responde él mismo. También se oye “¡Eeeee!” y varias veces “¡Bajarse, bajarse!”. Algunos se bajan entre peatones. Otros siguen. Continúan circulando entre viandantes y personas mayores en un tramo con vallas

skaworld #2 skaworld
Podeis criticar a los therians, pero son menos molestos y dan bastante menos verguenza agena.
Brimstone #9 Brimstone
#2 "ajena"
De nada.
skaworld #10 skaworld
#9 cierto, mea culpa  media
#4 Einwanderer
Los satanases del infierno.  media
Alakrán_ #5 Alakrán_
Fácil solución, confiscación y reciclaje.
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#5 O mejor, ir siempre con paraguas no plegable por la calle y ponerla a modo de lanza de justa cuando veas a uno de frente
Fedorito #1 Fedorito *
No son quedadas de patinetes, son quedadas de gilipollas. Que ganas de demonizar a los patinetes eléctricos.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Eeee, estremecedor testimonio
Gry #3 Gry *
Que triste, en mis tiempos como mínimo la liaban en ciclomotores o motocicletas. (Más habitualmente en coches haciendo el cafre por los polígonos o carreteras apartadas)
Kantinero #8 Kantinero
Bueno, mientras esperamos que nadie ajeno a esta especie siga dañado, dejemos que Darwin haga su trabajo
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Estragos
...

Sensacionalista es poco.
