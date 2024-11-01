Estamos dejando que las grandes corporaciones jueguen con nuestras vidas. Actuemos ahora o podemos quedarnos sin alimentos [ENG]

El sistema alimentario mundial es frágil por dentro, igual que lo era el sistema financiero global antes del colapso de 2008. Es fácil ver posibles puntos débiles, como una escasez de fertilizantes si se cerrara el estrecho de Ormuz, o malas cosechas provocadas por el cambio climático. Pero esas cosas no son el problema en sí. Son sacudidas que podrían desencadenarlo. El problema real es que todo el sistema se venga abajo de golpe. Los mismos factores que habrían hundido el sistema financiero si no se hubiera rescatado con billones de dólares.
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Luego cuando llegan las consecuencias, son los primeros en culpar a otros y desviar el asunto a un tema político.
Telita que los anglos que han promovido esta situación vengan ahora con llloros, pero bueno, en su línea... un mundo basado en reglas...
Como siempre, con todas las crisis causadas por el Capital.
Van a por todas las cosas a los que los seres humanos no podemos renunciar: vivienda, comida y medicinas.
Ahora que ya quedan pocas reservas naturales han vuelto la vista hacia los 9000 millones de habitantes en el mundo.
Cuanta razón tenía Lola Flores cuando, atrapada por hacienda, suplicó una peseta a cada español para resarcir su deuda.
En mi entorno de ganaderos,por culpa del precio del gasóleo calefacción,hemos dejado de criar 1'29 millones de pollos en el próximo mes. Y éso son muchos pollos. De hecho auguro que Mencabrona va a subir el precio de la pechuga entre 0'8 y 1 euro en las próximas 3 semanas por falta de suministro.
Menos mal que se acerca el calor y se podrá mitigar un poco las pérdidas