La estafa de la teletienda  

Allá por los años 2000 todos nos hemos quedado viendo alguna vez la teletienda en la que se vendían duros por 4 pesetas. No se necesitaban una gran audiencia, sólo un par de insomnes con su visa a mano. Entre su extenso catálogo encontrábamos la crema de baba de caracol, la silla hawaiana, el jes extender o la batamanta. Pero había uno que sobresalía del resto: los cuchillos Miracle Blade. En ese spot el chef cortaba una lata, un ladrillo, un zapato, acero, apuñalaba tabiques... El chef Tony era una estrella internacional ¿Pero era verdad?