Estafa en la compra de una RTX 5090 en Amazon

Sí, siguen las estafas en Amazon, y esta vez el protagonista sigue siendo el comprador de una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Este caso nos lleva hasta la India, donde un usuario pagó 299.995 rupias (2.790 euros o 3.190 dólares) por una GIGABYTE GeForce RTX 5090 Windforce OC 32G en Amazon. El resto de la historia ya la sabes por el título, que es haber recibido un paquete de detergente, llamado Ghadi. Que incluso es barato, pues apenas cuesta 2 euros por 1 kilogramo.
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Aun que meneame esta más o menos igual he...
Teniendo en cuena que dejé hace años de ver elcomercialinformatico por parecerme un anuncio largo (por contenido)
Con la de millones de compras que se realizan diariamente, llamar deporte de riesgo a compras superiores a 10 o 15€.... alusina
Por ejemplo:
"***** (5 estrellas). El paquete llegó correcto, aunque aún no he tenido tiempo de abrirlo".
Es que se lo estaba buscando:
Tira a comprar la tarjeta gráfica más cara a un comercial de la India (no español o chino) para ahorrarse unas perras, y ni siquiera mira los comentarios.