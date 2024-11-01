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Estafa en la compra de una RTX 5090 en Amazon

Sí, siguen las estafas en Amazon, y esta vez el protagonista sigue siendo el comprador de una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Este caso nos lleva hasta la India, donde un usuario pagó 299.995 rupias (2.790 euros o 3.190 dólares) por una GIGABYTE GeForce RTX 5090 Windforce OC 32G en Amazon. El resto de la historia ya la sabes por el título, que es haber recibido un paquete de detergente, llamado Ghadi. Que incluso es barato, pues apenas cuesta 2 euros por 1 kilogramo.

| etiquetas: estafa , compra , rtx , 5090 , amazon
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
dunachio #2 dunachio
Hay un poco de artículo entre la publicidad. Otra web a la lista negra. Infumable.  media
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KoLoRo #3 KoLoRo
#2 :shit: Increible xD

Aun que meneame esta más o menos igual he...  media
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The_Ignorator #5 The_Ignorator
#2 Ah, pues sin bloqueadores de publicidad tampoco cambia mucho la cosa.
Teniendo en cuena que dejé hace años de ver elcomercialinformatico por parecerme un anuncio largo (por contenido)
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#8 NO86
#2 Con uBlock yo no veo ningún anuncio en esa web.
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josde #6 josde
El chapuzas y sus cuentos de romanos. xD
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KoLoRo #7 KoLoRo *
Estas hablando de los años 90 no? Ah va pa #_4

Con la de millones de compras que se realizan diariamente, llamar deporte de riesgo a compras superiores a 10 o 15€.... alusina :shit:
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IvanDrago #1 IvanDrago
Yo pedí un Macbook, me llegó un aparato de esos para dar pedales, abrí incidencia, lo devolví y me devolvieron el dinero. Fin de la historia...
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vilgeits #10 vilgeits
#1 Yo pedi un dron de 1200 euros y me llego una caja de pastillas de herbolario. Abrí incidencia y tuve que hacer 4 denuncias a la Guardia Civil porque en Amazon no me las aceptaban (siempre faltaba algo). Tuve que denunciarlos en el BBVA en un intento de que no cobraran el dinero de la VISA y tambien denuncié en consumo. Al cabo de un mes de calentamientos de cabeza, paranoias y mas de 30 llamadas al servicio de atencion al cliente de Amazon pudimos resolver el asunto y me devolvieron el…   » ver todo el comentario
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DarthMatter #11 DarthMatter *
#9 Aunque algunos comentarios 'chinos' tampoco es que sirvan para mucho.

Por ejemplo:
"***** (5 estrellas). El paquete llegó correcto, aunque aún no he tenido tiempo de abrirlo". :-)
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DarthMatter #4 DarthMatter *
Excepto contadas excepciones, cualquier compra on-line que supere los 10 ó 15 € es deporte de riesgo.
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#9 NO86
#4 "Tras indagar, también descubrió que todos los usuarios habían dejado una valoración negativa indicando la misma estafa relacionada con el detergente."

Es que se lo estaba buscando:
Tira a comprar la tarjeta gráfica más cara a un comercial de la India (no español o chino) para ahorrarse unas perras, y ni siquiera mira los comentarios.
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menéame