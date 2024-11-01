Estafa en la compra de una RTX 5090 en Amazon

Sí, siguen las estafas en Amazon, y esta vez el protagonista sigue siendo el comprador de una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Este caso nos lleva hasta la India, donde un usuario pagó 299.995 rupias (2.790 euros o 3.190 dólares) por una GIGABYTE GeForce RTX 5090 Windforce OC 32G en Amazon. El resto de la historia ya la sabes por el título, que es haber recibido un paquete de detergente, llamado Ghadi. Que incluso es barato, pues apenas cuesta 2 euros por 1 kilogramo.