Estados Unidos sufre el peor brote de sarampión en más de 30 años: por qué preocupa tanto a los epidemiólogos

Con más de 1.500 contagios, tres muertes infantiles y comunidades enteras sin inmunidad, el sarampión ha regresado con fuerza a Estados Unidos, desatando el mayor brote en más de tres décadas y reabriendo el debate sobre el impacto real de la desinformación antivacunas.

#1 daniMate
Es voluntad de Dios.
Manipular la voluntad de Dios con vacunas y medicinas es de herejes y comunistas.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #5 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 Literalmente es el argumento que usan ciertos sectores en USA para no luchar contra el cambio climatico, como el unico que puede modificar el clima es dios obviamente intentar frenarlo es ir contra la voluntad divina, ergo es una blasfemia y los que lo intentan son herejes comunistas.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Y Trump y pelotas con gusto no pica..... :clap:
salchipapa77 #7 salchipapa77
Pero si se cura con un buen trago de lejía diluida :troll:
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#2 Estados unidos no es solo Arizona y Utah, no creo que sea la misma noticia, esta es mas amplia y actual.
Dramaba #3 Dramaba
Sarna sarampión con gusto no pica... :wall:
TripleXXX #9 TripleXXX
Me ha gustado que haga mención a la amnesia inmunitaria que provoca muchos problemas de salud que, creo, no se suelen contabilizar estadiscamente junto con los problemas del sarampión en si mismo.
#8 bibubibu
Eso es porque no rezan lo suficiente y por eso Dios los castiga con la plaga del sarampión.
