Autoridades sanitarias de Arizona y Utah monitorean el avance del mayor brote de sarampión en más de 30 años

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han advertido que uno de los mayores brotes de sarampión de las últimas décadas avanza en zonas fronterizas del suroeste de Utah y en el norte de Arizona, como resultado directo de las bajas tasas de inmunización entre la población escolar. De acuerdo con información divulgada por NBC News, el número de casos confirmados sigue aumentando mientras persisten los indicadores de vulnerabilidad por la escasa cobertura de la vacuna triple viral (MMR).

| etiquetas: estados unidos , salud pública , enfermedades infecciosas , antivacunas
#1 Eukherio
Tiene que ser la vacuna del COVID, no cabe otra explicación.
#5 yarkyark
#1 Querrás decir los microchips 5G que lleva la vacuna.
ElBeaver #7 ElBeaver
#1 de eso nada, es culpa del paracetamol yanqui
#9 unocualquierax
#1
Es culpa de la extrema izquierda, que va escampando el sarampión por todas partes, para joder a Trump.
reivaj01 #12 reivaj01
#9 y sin hacer autocrítica.
johel #19 johel *
#1 Si es que se han pasado cuatro pueblos con la cobertura que tienen los chis, estando en los botes en los almacenes sin usar llega la radiacion a casa de los antivacunas.
#3 Barriales *
Eso se trata con ivermectina/lejia.
millanin #4 millanin
#3 eso no sirve. Deben rezar más o empezar a sacar procesiones.
#6 Barriales
#4 rezar mucho y ser mas racistas.
reivaj01 #11 reivaj01
#6 Aquí toreariamos a los pacientes para que no se extinguiesen, en USA tendrán que hacer un rodeo, pero desconozco su eficacia.
#8 laruladelnorte
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona, en coordinación con Utah, declaró que nunca antes, desde los años noventa, se había registrado tal cantidad de infecciones en la región.

Me dan mucha pena los niños,ellos no tienen culpa del fanatismo de los mayores.
manuelpepito #13 manuelpepito
#8 Parece que de vez en cuando nos tienen que recordar cosas, si no nos volvemos gilipollas, a la gran mayoría de los que vivieron en España los estragos de la polio le dices gilipolleces de las vacunas y te recuerdan rápidamente lo idiota que eres. Pues pasará lo mismo, tendrá que venir una buena plaga, que deje estragos visibles, para que la gente vuelva a vacunarse en masa.
#14 laruladelnorte
#13 Y en el camino morirán muchos inocentes... :'(
smilo #15 smilo
Esto solo se arregla con mas armas, solo las automáticas son capaces de combatir el virus del sarampion :shit:
#17 laruladelnorte
#15 Y disparar al aire para matar los viruses... 8-D
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Tienen lo que han votado.
#18 Toponotomalasuerte
Amo a Donald Trump!!! El héroe de nuestro tiempo!!!
#10 solojavi
Al ritmo que vamos esta gente no va a tardar en crear una nueva pandemia
#16 cunaxa
¿ Tienen sarampión ? ¿ Como lo que ocurría hace un siglo ?
Jajajajjajajajajajajjajajajajja
El país mejor del mundo.
Jajjajajajajajjajajaja
johel #20 johel *
#16 En italia paso lo mismo, por eso ahora si quieres escolarizar a un niño tiene que estar vacunado o todo son trabas.
