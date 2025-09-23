Autoridades sanitarias de Arizona y Utah monitorean el avance del mayor brote de sarampión en más de 30 años

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han advertido que uno de los mayores brotes de sarampión de las últimas décadas avanza en zonas fronterizas del suroeste de Utah y en el norte de Arizona, como resultado directo de las bajas tasas de inmunización entre la población escolar. De acuerdo con información divulgada por NBC News, el número de casos confirmados sigue aumentando mientras persisten los indicadores de vulnerabilidad por la escasa cobertura de la vacuna triple viral (MMR).