Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS, dejando cientos de millones de dólares sin pagar [ING]

Estados Unidos no pagó 278 millones de dólares en cuotas para 2024-2025 y millones más en fondos prometidos.

#4 omega7767
EEUU no paga sus deudas
#6 pirat
#4 Mientras amenazante, se inventa las de los demás hacia ellos.
Habría que empezar a sacar cuentas de lo que las tecnológicas yankis llevan sin pagar en cada territorio donde hacen negocio, para sacarlas cada vez que estos fantasmas repitan su extorsión.
También los ciudadanos podríamos dejar de financiar modelos de negocio cuyo éxito está basado en la elusión fiscal, con la que no pueden competir las actividades locales.
riska #5 riska
El telón de papel separa la civilización de la barbarie.
Es la legislación y el derecho lo que nos otorga la condición de ser humano, para algunos somos solamente clientes, consumidores y de esta forma ellos se convierten en jefes.
Europa no puede permitir que sus ciudadanos queden desnudos ante las corporaciónes, China tampoco, la diferencia es que en China es el partido quien lo controla todo, incluso la vida privada de sus ciudadanos.
Europa se ha convertido en una excepción, una isla de libertades y derechos, que como la salud, solo se valora cuando se pierde.
#3 adamuz
No necesitamos a EEUU para nada. :troll:
#1 HangTheRich
en Junio le sigue argentina
#7 pirat
El "to be honest" anglo es una troleada...
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#7 Te lo creiste?
