·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6044
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4915
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
5895
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3992
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
2894
clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)
más votadas
649
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
515
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
483
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
669
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
449
Irán declara ante la agencia atómica de la ONU que Israel ha atacado la instalación nuclear de Natanz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
44
clics
Estados Unidos obstaculiza las solicitudes de los países del Golfo para reponer los interceptores, según fuentes (EN)
Un estado del Golfo pidió garantías sobre el compromiso de Estados Unidos con su defensa aérea al discutir el acceso a las bases, dice una fuente
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
kuwait
,
golfo
,
sionismo
,
israel
8
2
2
K
115
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
2
K
115
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
soberao
*
Les habrán dicho filosóficamente, que
cada uno tiene su lugar en el mundo
y que está Israel antes porque son "el pueblo elegido" y ellos son más morenitos y por lo tanto prescindibles, que han nacido para recibir y servir.
Las caídas del guindo van a ser de las que marcan historia. Ya lo ha advertido Irán, que esto es una guerra contra los árabes pero hay gente que no se van a enterar hasta que los dejen tirados sin munición para los sistemas que llevan décadas pagando y manteniendo.
3
K
65
#2
cenutrios_unidos
Ahora sube el precio un 30% y apañao. Ucrania...te van a joder y lo sabes...
1
K
30
#3
soberao
*
#2
Ni subiendo el precio va a haber para todos, porque al nivel que lo están gastando no dan abasto ni hay para todos. La guerra está en quién va a quedarse antes sin munición, si Irán o Israel y van dos días...
0
K
18
#4
pitercio
*
Cada perro que se lama su propio cipote.
Maricón el último.
Roma no paga traidores.
Ha ber hestudiao.
Emosido engañado.
Vampiro esisten.
El acervo popular está lleno de lecciones.
También el árabe recuerda:
Confía en Alá, pero ata tu camello.
1
K
29
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las caídas del guindo van a ser de las que marcan historia. Ya lo ha advertido Irán, que esto es una guerra contra los árabes pero hay gente que no se van a enterar hasta que los dejen tirados sin munición para los sistemas que llevan décadas pagando y manteniendo.
Maricón el último.
Roma no paga traidores.
Ha ber hestudiao.
Emosido engañado.
Vampiro esisten.
El acervo popular está lleno de lecciones.
También el árabe recuerda: Confía en Alá, pero ata tu camello.