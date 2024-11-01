edición general
Estados Unidos obstaculiza las solicitudes de los países del Golfo para reponer los interceptores, según fuentes (EN)

Un estado del Golfo pidió garantías sobre el compromiso de Estados Unidos con su defensa aérea al discutir el acceso a las bases, dice una fuente

#1 soberao *
Les habrán dicho filosóficamente, que cada uno tiene su lugar en el mundo y que está Israel antes porque son "el pueblo elegido" y ellos son más morenitos y por lo tanto prescindibles, que han nacido para recibir y servir.
Las caídas del guindo van a ser de las que marcan historia. Ya lo ha advertido Irán, que esto es una guerra contra los árabes pero hay gente que no se van a enterar hasta que los dejen tirados sin munición para los sistemas que llevan décadas pagando y manteniendo.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ahora sube el precio un 30% y apañao. Ucrania...te van a joder y lo sabes...
#3 soberao *
#2 Ni subiendo el precio va a haber para todos, porque al nivel que lo están gastando no dan abasto ni hay para todos. La guerra está en quién va a quedarse antes sin munición, si Irán o Israel y van dos días...
pitercio #4 pitercio *
Cada perro que se lama su propio cipote.
Maricón el último.
Roma no paga traidores.
Ha ber hestudiao.
Emosido engañado.
Vampiro esisten.
El acervo popular está lleno de lecciones.
También el árabe recuerda: Confía en Alá, pero ata tu camello.
