publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
13
clics
Estados Unidos lanza un nuevo ataque contra objetivos de Daesh en Siria
Se trata del segundo ataque aéreo estadounidense sobre territorio sirio desde el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses, dos de ellos militares, en el país mediterráneo
|
etiquetas
:
eeuu
,
siria
,
daesh
,
ataca
4
1
0
K
46
actualidad
12 comentarios
4
1
0
K
46
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
mikhailkalinin
Para mí tener que complacer a 72 vírgenes por toda eternidad es una condena.
1
K
21
#4
Cantro
#2
Sobre todo si van a seguir siendo vírgenes.
1
K
22
#6
mikhailkalinin
#4
Como María Inmaculada
0
K
10
#11
pcmaster
Rusia (Ucrania), Siria, Venezuela, Groenlandia, China... al final ya los veo a todos juntándose contra el MAL.
0
K
11
#9
rogerillu
Entonces han bombardeado al gobierno actual, o como?
0
K
10
#1
monseñuelo
»
ver comentario
15
K
-122
#3
Charles_Dexter_Ward
#1
Desde 16:13
www.meneame.net/user/monseñuelo/profile
Eres un crack.
19
K
234
#5
Veelicus
#3
Touché
0
K
14
#7
MiguelDeUnamano
#3
Pocas horas después del último comentario del merecidamente baneado Alcama.
11
K
138
#10
Charles_Dexter_Ward
#7
Ahora no sé cómo va la cosa, pero las normas que AÚN NO HAN SIDO EDITADAS dicen que el ban es de 90 días.
Enseguida comienza el turno de noche y
@Eirene
revisa lo de las cookies
0
K
20
#8
BastardWolf
#1
maravillosa forma de estrenar tu cuenta con este mensaje
0
K
12
#12
StuartMcNight
#1
Enero de 2026 diciendo bobadas.
Hay más clones fachas en menéame que visitas de usuarios únicos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
