Estados Unidos e Israel son las principales amenazas para la paz mundial

Estados Unidos e Israel son las principales amenazas para la paz mundial

Esta acción bélica constituye una grave expresión de la práctica histórica del Imperialismo estadounidense y su aliado principal, el sionismo, que se han convertido en los sepultureros del orden jurídico internacional, de la paz y de la vida. El genocidio permanente contra el pueblo palestino, los bombardeos contra los habitantes del Líbano, el ataque contra Venezuela del 3 de enero, el reforzamiento del cerco contra la población cubana, el estímulo o la tolerancia de acciones de desestabilización terrorista contra países de la América Latina..

vicus.
Son el cáncer del mundo.
MiguelDeUnamano
#1 El faro del mundo libre para otros. Escoria que nadie decente querría a su lado, por cierto.
Findeton
Dice la propaganda de la dictadura cubana.
#5 Dav3n
#2 Y? Sabes que eso es una falacia?

Puedes rebatir lo que afirman? Está complicado, eh?

Que a ver, todos sabemos que escuchas EEUU y sales corriendo a la puerta con el juguete en la boca pero vamos, sorpréndenos desmontando la afirmación xD
bronco1890
El prestigioso cubadebate. cu defendiendo una dictadura teocrática anclada en el medievo que se dedica a lapidar adúlteras y ahorcar homosexuales en nombre del "antiimperialismo".
Hipocresía nivel Dios.
#6 Dav3n
#3 Hamigui, hipocresía es esto:

x.com/SprinterPress/status/2019390739445137585

Y esto:

www.meneame.net/story/secretario-tesoro-reconoce-responsabilidades-was

Hipocresía es que defendías lo indefendible acusando con el dedo.

No se puede ser más lamebotas yankee.
