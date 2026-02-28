Estados Unidos e Israel son las principales amenazas para la paz mundial

Esta acción bélica constituye una grave expresión de la práctica histórica del Imperialismo estadounidense y su aliado principal, el sionismo, que se han convertido en los sepultureros del orden jurídico internacional, de la paz y de la vida. El genocidio permanente contra el pueblo palestino, los bombardeos contra los habitantes del Líbano, el ataque contra Venezuela del 3 de enero, el reforzamiento del cerco contra la población cubana, el estímulo o la tolerancia de acciones de desestabilización terrorista contra países de la América Latina..