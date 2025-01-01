Estados Unidos se inclina hacia el fascismo. Hoy es diferente a ayer. [ENG]

Estados Unidos, apenas unos meses antes de cumplir 250 años como la principal democracia del mundo, ha caído en el autoritarismo y el fascismo. Al final, más rápido de lo que imaginaba posible, realmente sucedió aquí. El momento preciso en el que Estados Unidos cruzó esa línea invisible entre la democracia y el autoritarismo en las últimas semanas puede ser y será debatido por los historiadores del futuro, pero está claro que la línea se ha cruzado.