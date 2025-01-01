edición general
11 meneos
47 clics

Estados Unidos se inclina hacia el fascismo. Hoy es diferente a ayer. [ENG]

Estados Unidos, apenas unos meses antes de cumplir 250 años como la principal democracia del mundo, ha caído en el autoritarismo y el fascismo. Al final, más rápido de lo que imaginaba posible, realmente sucedió aquí. El momento preciso en el que Estados Unidos cruzó esa línea invisible entre la democracia y el autoritarismo en las últimas semanas puede ser y será debatido por los historiadores del futuro, pero está claro que la línea se ha cruzado.

| etiquetas: eeuu , política , geopolítica , historia , democracia
9 2 0 K 146 politica
4 comentarios
9 2 0 K 146 politica
#1 Klamp
Todo es ciclico, y hilary y biden le ganaron en votos. Además, nunca han sido precisamente un faro de democracia ni derechos humanos.
2 K 34
cocolisto #3 cocolisto
Buen análisis bastante crudo de la realidad actual en Norteamérica.Pinta muy mal.
0 K 20
#2 cocococo
A disfrutar de lo votado, de lo abstenido y de lo votado por el vecino, que aproveche.
1 K 13
#4 DonaldBlake
No sé, yo siempre he visto a EEUU como un país bastante fascista: el racismo nunca desapareció del todo, solamente se "blanqueó" :roll: , el creerse superiores al resto de países porque ellos tienen el poder siempre ha estado ahí, el que cualquier política un poco, sólo un poco, social, se viese como comunismo, también ha estado vigente desde siempre. Ahora, simplemente han mandado a la mierda cualquier tipo de subterfugio y lo expresan claramente.

Vamos, que si Page quiere sentirse como un verdadero socialista, sólo tiene que ir a EEUU.
0 K 8

menéame