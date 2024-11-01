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Estados Unidos: hospital obliga a una mujer que estaba dando a luz a asistir a una audiencia judicial por Zoom por negarse a la cesárea [EN]

Mientras estaba de parto, las enfermeras entraron en la habitación, colocaron una tablet frente a su cama de hospital y la informaron que sería llevada a juicio por su decisión médica. En la llamada participaron varios médicos, abogados, personal del hospital y un juez. La paciente no contaba con representación legal. En algunos estados, los hospitales pueden solicitar una orden judicial si una paciente embarazada se niega a una intervención recomendada, argumentando que el feto tiene derechos propios que deben ser protegidos.

| etiquetas: estados unidos , partos , cesáreas , legislación , derechos
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5 comentarios
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MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Es una puta nación de putos locos. Muy crazy todo.
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azathothruna #2 azathothruna
Me extraña que no haya mas tiroteos contra CEOs
2 K 38
sorrillo #1 sorrillo
El feto se acogió a la quinta enmienda.
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Lo hacen igual con testigos de jehova u otros similares que necesitan una transfusion para sobrevivir?

Aparte, lo raro es que los médicos no estuviesen tambien por videoconferencia.
www.meneame.net/story/sin-medico-presente-estudiante-odontologia-murio
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elTieso #4 elTieso
Nos reíamos de la Roma de Nerón.
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menéame