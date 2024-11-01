Estados Unidos: hospital obliga a una mujer que estaba dando a luz a asistir a una audiencia judicial por Zoom por negarse a la cesárea [EN]

Mientras estaba de parto, las enfermeras entraron en la habitación, colocaron una tablet frente a su cama de hospital y la informaron que sería llevada a juicio por su decisión médica. En la llamada participaron varios médicos, abogados, personal del hospital y un juez. La paciente no contaba con representación legal. En algunos estados, los hospitales pueden solicitar una orden judicial si una paciente embarazada se niega a una intervención recomendada, argumentando que el feto tiene derechos propios que deben ser protegidos.