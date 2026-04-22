Estados Unidos ha gastado hasta el 60 % de su arsenal Patriot en 39 días (Eng)

La reducción de las existencias afectará a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelenskyy ha pedido un programa antibalístico nacional, algo más fácil de decir que de hacer. Muchos otros países dependen de los sistemas de misiles de defensa aérea estadounidenses, como los Patriot y los THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), y todos ellos quieren hacerse con el mayor número posible. Los Estados del Golfo han tenido que defenderse de los misiles iraníes y Taiwán se está preparando para una invasión por parte de China