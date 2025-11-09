edición general
Estados Unidos y Europa refuerzan restricciones a DeepSeek por temor a espionaje

Estados Unidos y Europa refuerzan restricciones a DeepSeek por temor a espionaje

El temor a que la aplicación facilite el acceso del Gobierno chino a datos sensibles ha llevado a que, desde su lanzamiento en enero de 2025, numerosos estados y organismos federales estadounidenses hayan restringido su uso en redes gubernamentales. Según ha informado BGR, la preocupación por la seguridad y la privacidad ha sido el detonante de estas medidas, que podrían extenderse en los próximos meses.

8 comentarios
#1 mariopg
que nos espíe israel y eeuu no importa
RoterHahn #4 RoterHahn
#1
Tenemos admitido por los europeos que el amo nos controla,
y el amo no admite que nos acostemos con nadie mas.
Magog #6 Magog
#1 del espionaje de EEUU se lo que me llegó del departamento de legal cuando miramos la empresa a Azure (mi empresa está creada en parte porque Microsoft, así que mucho margen no teníamos) y fue una dolor de huevos porque no querían atenerse a las normativas europeas.
No sé como quedó la cosa al final, se que se sacó la ley seriamente y al final creo recordar que aplicaron las medidas que exigía la UE y España, pero vamos, se que costó de cojones (y a ti no que queda mas que fiarte de que cumplan)
Entiendo que el resto de potencias hace lo mismo
aupaatu #3 aupaatu *
Eliminar competencia con la disculpa se seguridad en el teóricamente libre marcado, ya no cuela.
Bueno para sus votantes parece que si.
Narmer #2 Narmer
Me parece fenomenal, con que nos espíen nuestros incondicionales aliados es suficiente.
JackNorte #7 JackNorte *
Hasta que sea mas potente que todos los demas modelos y no les quede mas remedio , que ha pasado con nexperia ? que no recuerdo, hicieron algo o no hicieron , porque habia acusaciones muy serias , pero parece ser que ahora ya no lo son tanto no?
freenetico #8 freenetico
lo gracioso es que la noticia parece falsa
Andreham #5 Andreham
Literalmente "cree el ladrón que todos son de su condición".

Que ojo, 99% seguro que los chinos espían con estas cosas. Faltaría más, van a ser los únicos que no lo hacen lol
