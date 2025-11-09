Estados Unidos y Europa refuerzan restricciones a DeepSeek por temor a espionaje

El temor a que la aplicación facilite el acceso del Gobierno chino a datos sensibles ha llevado a que, desde su lanzamiento en enero de 2025, numerosos estados y organismos federales estadounidenses hayan restringido su uso en redes gubernamentales. Según ha informado BGR, la preocupación por la seguridad y la privacidad ha sido el detonante de estas medidas, que podrían extenderse en los próximos meses.