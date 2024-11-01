Estados Unidos ensaya frente a California un ataque conjunto de bombarderos B-2 y aeronaves de un portaaviones [eng]

Este ejercicio frente a las costas de California subraya que Estados Unidos se prepara activamente para un conflicto de alto nivel en el mar, preservando una disuasión creíble y asegurando a sus aliados que las fuerzas estadounidenses de portaaviones y bombarderos permanecen listas para luchar juntas, desde el primer enfrentamiento táctico hasta el nivel estratégico de la guerra. Mientras los adversarios potenciales despliegan misiles balísticos antibuque, armas aire-aire de largo alcance y densas defensas costeras, la capacidad que USA muestra
| etiquetas: geoestrategia , militar , coordinación , inteligencia
www.youtube.com/watch?v=hbdbc5HTBhA
A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el presidente Trump renueva las advertencias sobre ataques a gran escala, el CGRI iraní ha realizado el "Ejercicio Combinado 1404" a lo largo de su costa sur. Baterías de misiles, microdrones, lanchas suicidas y unidades de fuerzas especiales ensayaron escenarios de defensa costa-mar… » ver todo el comentario
Yo si fuera EEUU, no estáis muy tranquilo con los portaviones en la zona de alcance de los misiles balísticos de irán ....
-¡No preocuparos! Voy a ver qué saqueo...