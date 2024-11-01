edición general
Estados Unidos ensaya frente a California un ataque conjunto de bombarderos B-2 y aeronaves de un portaaviones [eng]

Este ejercicio frente a las costas de California subraya que Estados Unidos se prepara activamente para un conflicto de alto nivel en el mar, preservando una disuasión creíble y asegurando a sus aliados que las fuerzas estadounidenses de portaaviones y bombarderos permanecen listas para luchar juntas, desde el primer enfrentamiento táctico hasta el nivel estratégico de la guerra. Mientras los adversarios potenciales despliegan misiles balísticos antibuque, armas aire-aire de largo alcance y densas defensas costeras, la capacidad que USA muestra

alehopio #1 alehopio
¿Irán desplegará armas diminutas para hundir a los gigantes estadounidenses Ford y Lincoln?

www.youtube.com/watch?v=hbdbc5HTBhA

A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el presidente Trump renueva las advertencias sobre ataques a gran escala, el CGRI iraní ha realizado el "Ejercicio Combinado 1404" a lo largo de su costa sur. Baterías de misiles, microdrones, lanchas suicidas y unidades de fuerzas especiales ensayaron escenarios de defensa costa-mar…   » ver todo el comentario
este_no_es_eltraba #3 este_no_es_eltraba
#1 en el anterior ataque irán ya demostró que la cúpula de hierro de Israel se puede superar.

Yo si fuera EEUU, no estáis muy tranquilo con los portaviones en la zona de alcance de los misiles balísticos de irán ....
crob #2 crob *
USS tiene tanta deuda que necesita guerra y saqueo
Malinke #4 Malinke
¿Y quienes son los aliados?, ¿están buscando involucrar a otros países en sus movidas? Sí, lo están haciendo y probablemente lo consigan.
#5 angar300
-¡Presidente, que no llegamos a final de mes!
-¡No preocuparos! Voy a ver qué saqueo...
