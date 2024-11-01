Estados Unidos: ¿dónde se han ido los jóvenes compradores de vivienda? Miren a la bolsa [EN]

Los influencers en redes sociales promueven el mensaje: "no te esfuerces por comprar una casa con los precios actuales. Mejor alquila e invierte tu dinero". La mayor brecha entre el coste de ser propietario y el de alquilar ha reforzado el argumento a favor de alquilar e invertir. Y esto ocurre a medida que los jóvenes estadounidenses se sienten atraídos por la inversión gracias a las conversaciones sobre acciones en redes sociales, el auge de las criptomonedas y las aplicaciones de trading sin comisiones.