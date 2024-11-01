Estados Unidos declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se busca designar al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional en medio de las tensiones políticas y militares con el régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. Rubio enfatizó en su crítica al líder político de Venezuela al considerarlo “ilegítimo”, lo responsabilizó de corromper las instituciones gubernamentales en el país sudamericano además de ser responsable de actos de violencia en conjunto con otras OTI.