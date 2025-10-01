Estados Unidos cierra el Gobierno por desacuerdo en el Congreso

El gobierno estadounidense inició oficialmente su cierre parcial este martes, luego de que los republicanos y los demócratas no lograran ponerse de acuerdo para mantenerlo financiado. Es el primero en siete años; el último fue durante el primer mandato de Donald Trump. El fracaso del Congreso para mantener abierto el gobierno significa que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos.