Estados Unidos cierra el Gobierno por desacuerdo en el Congreso

El gobierno estadounidense inició oficialmente su cierre parcial este martes, luego de que los republicanos y los demócratas no lograran ponerse de acuerdo para mantenerlo financiado. Es el primero en siete años; el último fue durante el primer mandato de Donald Trump. El fracaso del Congreso para mantener abierto el gobierno significa que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos.

Recordemos que las tres últimas veces que ha habido cierres de la administración federal ha sido con presidentes republicanos, y además con mayorías republicanas en Cámara y Senado.
