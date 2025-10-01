Cierre del gobierno de EEUU: 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos durante la paralización

Tras la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, las agencias comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles, provocando la paralización de algunas operaciones esenciales y no esenciales
| etiquetas: estados unidos , eeuu , shutdown
Las siglas AM y PM provienen del latín y se utilizan para dividir el día en dos períodos de 12 horas dentro del sistema horario de 12 horas.
AM significa Ante Meridiem, que se traduce como "antes del mediodía", y se utiliza para indicar las horas desde la medianoche (00) hasta las 11 de la mañana.
PM significa Post Meridiem, es decir, "después del mediodía", y se usa desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche.
En este sistema, las 12 AM corresponde a la
Las 00:01 son las 12:01 AM
Será que comenzarán... aún no son las 12:01 am de este miércoles en Europa, menos en las Américas... (comentado a las 07:31 am hora de España, del miércoles 1 de octubre)
¿Cerrarán sanidad y no cerrará defensa?.
No sé cómo funciona eso.
Y lo mismo para todos los políticos.