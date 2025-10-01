edición general
Cierre del gobierno de EEUU: 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos durante la paralización

Tras la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, las agencias comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles, provocando la paralización de algunas operaciones esenciales y no esenciales

EsanZerbait
#3 Si
Las siglas AM y PM provienen del latín y se utilizan para dividir el día en dos períodos de 12 horas dentro del sistema horario de 12 horas.
AM significa Ante Meridiem, que se traduce como "antes del mediodía", y se utiliza para indicar las horas desde la medianoche (00) hasta las 11 de la mañana.
PM significa Post Meridiem, es decir, "después del mediodía", y se usa desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche.
En este sistema, las 12 AM corresponde a la

…   » ver todo el comentario

Uge1966
#5 Entonces, ni para ti ni para mi... las 12:01 am es una indicación incorrecta. una hora que no existe y que debería haber sido: 00:01 am.

pcmaster
#6 Las 0 horas sólo existen cuando utilizas la escala de 24 horas, no la de 12.

Las 00:01 son las 12:01 AM

Uge1966
«...las agencias comenzaron a quedarse sin fondos a las 12:01 am de este miércoles,...»

Será que comenzarán... aún no son las 12:01 am de este miércoles en Europa, menos en las Américas... (comentado a las 07:31 am hora de España, del miércoles 1 de octubre)

Vaca_Al_Rescate
#1 Las 12:01 am son las 00:01

Uge1966
#2 No

Gadfly
Pocos me parecen

Emotivo
Todos los militares con los que se reunió Trump para decirles que se preparasen para una guerra interior cobran de los impuestos de todos los estadounidenses . Cobran del dinero público.
¿Cerrarán sanidad y no cerrará defensa?.
No sé cómo funciona eso.
Y lo mismo para todos los políticos.


