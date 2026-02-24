Estados Unidos advirtió a Ucrania que no perjudicara los intereses estadounidenses en los ataques contra la infraestructura energética de Rusia (Eng)

El Departamento de Estado de EE. UU. envió una nota oficial a Ucrania tras un ataque con drones ucranianos contra el puerto ruso de Novorossiysk en el mar Negro. Esa acción afectó intereses económicos de empresas estadounidenses (como Chevron y Exxon) en esa infraestructura energética rusa.
Alemania poniéndole buena carita a Ucrania sabiendo que les han cortado el acceso al gas barato.
España poniéndole carita a Marruecos sabiendo que gracias a Pegasus nos hemos quedado sin gas argelino.
Y los Estados Unidos partiéndose de risa con el dineral que les estamos haciendo ganar.
Es el momento de que Alemania y España hagan causa común y recuperemos autonomía energética aunque sea gracias al hidrógeno verde.