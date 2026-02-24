edición general
Estados Unidos advirtió a Ucrania que no perjudicara los intereses estadounidenses en los ataques contra la infraestructura energética de Rusia (Eng)

El Departamento de Estado de EE. UU. envió una nota oficial a Ucrania tras un ataque con drones ucranianos contra el puerto ruso de Novorossiysk en el mar Negro. Esa acción afectó intereses económicos de empresas estadounidenses (como Chevron y Exxon) en esa infraestructura energética rusa.

Noeschachi #1 Noeschachi
Noticia del dia para sentirse un parguela en la OTAN europea. Que no falte
Io76 #2 Io76
Y hay ucranianos muriendo por una Ucrania libre y soberana... sin contar con mercenarios de medio mundo.
#3 pozz
EEUU ha dejado de dar armmamento e inteligencia a Ucrania, no han aprobado ni un solo paquete de ayuda el ultimo año y poco, han perdido poder de presión, tienen poco a lo que agarrarse.... y a Trump se le acaba el tiempo, le quedan 8 meses para las elecciones de mitad de mandato, que puede ser un gran descalabro para su presidencia.
j060511 #4 j060511
Que europa más simpática.
Alemania poniéndole buena carita a Ucrania sabiendo que les han cortado el acceso al gas barato.
España poniéndole carita a Marruecos sabiendo que gracias a Pegasus nos hemos quedado sin gas argelino.
Y los Estados Unidos partiéndose de risa con el dineral que les estamos haciendo ganar.
Es el momento de que Alemania y España hagan causa común y recuperemos autonomía energética aunque sea gracias al hidrógeno verde.
