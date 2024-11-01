¿Por qué los Estados del Golfo no están tomando represalias contra Irán?

Irán sigue lanzando ataques con misiles en todo el Golfo como parte de su conflicto con Estados Unidos e Israel. El jueves, atacó el complejo energético de Ras Laffan, en Qatar, después de que Israel arremetiera contra South Pars, en Irán, parte de uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo. Hasta ahora, Qatar y los demás Estados del Golfo han optado por no tomar represalias contra Irán tras haber sido blanco de repetidos ataques. Pero ¿por qué evitan lanzar ataques y qué podría empujarlos a actuar?.