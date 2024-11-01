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¿Por qué los Estados del Golfo no están tomando represalias contra Irán?

¿Por qué los Estados del Golfo no están tomando represalias contra Irán?

Irán sigue lanzando ataques con misiles en todo el Golfo como parte de su conflicto con Estados Unidos e Israel. El jueves, atacó el complejo energético de Ras Laffan, en Qatar, después de que Israel arremetiera contra South Pars, en Irán, parte de uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo. Hasta ahora, Qatar y los demás Estados del Golfo han optado por no tomar represalias contra Irán tras haber sido blanco de repetidos ataques. Pero ¿por qué evitan lanzar ataques y qué podría empujarlos a actuar?.

| etiquetas: estados , del golfo , no toman , repersalias , contra , irán
5 0 0 K 107 Guerras
9 comentarios
5 0 0 K 107 Guerras
tul #2 tul
Si de alguien no te puedes fiar para estos asuntos es de la bbc que lleva años mintiendo al respecto
7 K 104
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Exacto. Leer la BBC hoy en día para "informarse" es tener ganas de ser manipulado con mentiras y con chorradas.

La mayoría de la población árabe apoya a Irán como se ha visto en los asaltos a embajadas estadounidenses en sus países que, por cierto, han sido reprimidos con fuego real sobre los manifestantes y con un número indeterminado de muertos que la BBC, por cualquier motivo, por lo que sea, ha decidido no investigar ni comentar demasiado. Por lo que sea.

Además de eso, no…   » ver todo el comentario
4 K 61
#4 lameth
Porque:
.- Esta guerra no la sienten suya.
.- Porque la población en su mayoría apoya a Irán.
.- Porque no tienen ni de coña la capacidad para responder y aguantar a Irán.
.- Porque por mucho que sean minoría, ya han demostrado fuerza la población chiita atacando embajadas yankis en la zona.
3 K 44
#3 Pitchford
Porque tienen rabo de paja por dejarle sus bases a EEUU para atacar y porque nadie quiere ser el primero en convertirse en objetivo principal de Irán, mucho más asequible que Israel.
1 K 29
#1 albx
Si EE.UU. e Israel no pueden hacer nada no sé que pueden hacer otros países además de poner los muertos.
1 K 22
#6 Aleatoria
Y además:
- Porque si Irán responde atacando sus plantas desalinizadoras vuelven al desierto de hace cien años a pastar cabras. Y no se necesitan ni misiles, basta con un dron.
1 K 19
eltxoa #8 eltxoa
No tienen capacidad militar para responder. En buena parte es la razón de que lo usanos estuvieran allí.
0 K 12
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Baréin y EAU no tienen mucha capacidad militar, pero Arabia Saudí tiene la tercera fuerza aérea de la zona tras Israel y Egipto.
Más de mí aeronaves incluido 8 aviones de reabastececimiento aéreo, el doble que España
1 K 25
Veelicus #7 Veelicus
Porque saben que tarde o temprano EEUU los traicionara, asi que si ellos se meten en la guerra contra Iran al dia siguiente EEUU se larga y les deja con el marron a ellos
0 K 11

menéame