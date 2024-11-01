¿Por qué los Estados del Golfo no están tomando represalias contra Irán?

Irán sigue lanzando ataques con misiles en todo el Golfo como parte de su conflicto con Estados Unidos e Israel. El jueves, atacó el complejo energético de Ras Laffan, en Qatar, después de que Israel arremetiera contra South Pars, en Irán, parte de uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo. Hasta ahora, Qatar y los demás Estados del Golfo han optado por no tomar represalias contra Irán tras haber sido blanco de repetidos ataques. Pero ¿por qué evitan lanzar ataques y qué podría empujarlos a actuar?.
| etiquetas: estados , del golfo , no toman , repersalias , contra , irán
La mayoría de la población árabe apoya a Irán como se ha visto en los asaltos a embajadas estadounidenses en sus países que, por cierto, han sido reprimidos con fuego real sobre los manifestantes y con un número indeterminado de muertos que la BBC, por cualquier motivo, por lo que sea, ha decidido no investigar ni comentar demasiado. Por lo que sea.
Además de eso, no… » ver todo el comentario
.- Esta guerra no la sienten suya.
.- Porque la población en su mayoría apoya a Irán.
.- Porque no tienen ni de coña la capacidad para responder y aguantar a Irán.
.- Porque por mucho que sean minoría, ya han demostrado fuerza la población chiita atacando embajadas yankis en la zona.
- Porque si Irán responde atacando sus plantas desalinizadoras vuelven al desierto de hace cien años a pastar cabras. Y no se necesitan ni misiles, basta con un dron.
Más de mí aeronaves incluido 8 aviones de reabastececimiento aéreo, el doble que España