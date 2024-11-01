edición general
13 meneos
10 clics

El Estado terrorista de Israel viola el alto el fuego, asesina a la población palestina y continúa impertérrito su política genocida

En Gaza, el Estado genocida de Israel ha continuado matando e hiriendo sin pausa a la población palestina a pesar del alto el fuego entrado en vigor nominalmente el pasado 10 de octubre, mientras la ayuda humanitaria desesperadamente necesaria sobre el terreno sigue bloqueada, incluidos materiales para la construcción de refugios, medicamentos, alimentos básicos y suministros para la reparación de las infraestructuras destruidas, y la mayoría de los puntos de entrada a la Franja permanecen cerrados.

| etiquetas: estado , terrorista , israel , genocida , palestina , gaza
11 2 0 K 136 actualidad
1 comentarios
11 2 0 K 136 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Todos los delitos que le imputan me dan igual, pero lo de violador no lo consiento.
0 K 10

menéame