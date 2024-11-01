El Estado terrorista de Israel viola el alto el fuego, asesina a la población palestina y continúa impertérrito su política genocida

En Gaza, el Estado genocida de Israel ha continuado matando e hiriendo sin pausa a la población palestina a pesar del alto el fuego entrado en vigor nominalmente el pasado 10 de octubre, mientras la ayuda humanitaria desesperadamente necesaria sobre el terreno sigue bloqueada, incluidos materiales para la construcción de refugios, medicamentos, alimentos básicos y suministros para la reparación de las infraestructuras destruidas, y la mayoría de los puntos de entrada a la Franja permanecen cerrados.