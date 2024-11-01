edición general
"El estado de muchos pisos es de película de terror": la cara b del mercado del alquiler en las ciudades

"La realidad del mercado es que todo el mundo quiere sacar partido de sus inmuebles en una dinámica alcista de sálvese quien pueda que resulta muy lucrativa.

#3 MPR *
Recuerdo que, hace unos 10 años, cuando tuve que trasladarme a Madrid por trabajo, fui a ver un piso para alquilarlo. El piso en sí era muy, muy viejo pero no estaba mal, lo malo era que el edificio tenía la fachada sujeta con puntales y que el ascensor, de estos antiguos en los que cierras a mano una "verja" para que se pueda poner en marcha, no funcionaba, lo que tampoco habría sido un gran problema porque era un primer piso, pero los escalones, de madera, estaban completamente…   » ver todo el comentario
jonolulu #1 jonolulu
Hay un sub en Reddit de Horrores Inmobiliarios donde hay capturas de pisos fon fotos generadas por IA. Luego viene el susto, claro
#2 kilometro80
Deberían retirarlos del mercado
AntiTankie #4 AntiTankie
Por eso es importante comprarse una vivienda donde sea
