Estado de los embalses

Estado de los embalses

Estado de las cuencas hidrográficas en porcentaje en la primera semana de febrero de 2026

pitercio #5 pitercio
Lo de Murcia es la polla, igual tanta huerta de regadío no está bien planificada.
Sr.No #6 Sr.No
#5 y no hablemos de los campos de golf.
HartzBaltz #7 HartzBaltz
#5 El dia que menos se esperen, llegaran enormes temporales y lo arrasaran todo. Hoy en dia el tiempo esta asi. O todo o nada.
manzitor #1 manzitor
No solo el estado de los embalses, si no gráficas de pluviometría, lo que ha caído en cada estación, antigua y rudimentaria pero funcional.
Zarangollo #10 Zarangollo
¿Sabéis que eso tarda cómo 1 o 2 semanas en actualizarse no?
#9 ingenieril
Lo que es llamativa son embalses al 50% de capacidad en Andalucia. ¿Algun problema de mantenimiento? ¿O es que han colocado el embalse debajo de un microondas?
Anfiarao #12 Anfiarao
#9 son datos del dos de febrero. Se actualizan cada semana. Para la semana que viene se habrá recogido la variación de las lluvias de ayer y de hoy
Lamantua #11 Lamantua
Alguien sabe si en Murcia continúa el slogan : Agua para todos. Jetas.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Diría que llamativo lo de Murcia, pero la verdad que no me extraña
#3 diablos_maiq
#2 lo único seco es el cerebro de alguien
