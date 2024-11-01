·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7189
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5814
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
8066
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6422
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
4537
clics
Soy el presidente del Gobierno de España. Esto es por lo que Occidente necesita migrantes. [ENG]
más votadas
441
El líder de Desokupa, Daniel Esteve, amenaza con ir a buscar a Pablo Iglesias y 'enviarlo al hospital'
686
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
605
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
387
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”
499
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
211
clics
Estado de los embalses
Estado de las cuencas hidrográficas en porcentaje en la primera semana de febrero de 2026
|
etiquetas
:
lluvia
,
embalses
8
1
0
K
78
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
78
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
pitercio
Lo de Murcia es la polla, igual tanta huerta de regadío no está bien planificada.
2
K
32
#6
Sr.No
#5
y no hablemos de los campos de golf.
1
K
17
#7
HartzBaltz
#5
El dia que menos se esperen, llegaran enormes temporales y lo arrasaran todo. Hoy en dia el tiempo esta asi. O todo o nada.
0
K
10
#1
manzitor
No solo el estado de los embalses, si no gráficas de pluviometría, lo que ha caído en cada estación, antigua y rudimentaria pero funcional.
0
K
11
#10
Zarangollo
¿Sabéis que eso tarda cómo 1 o 2 semanas en actualizarse no?
0
K
10
#9
ingenieril
Lo que es llamativa son embalses al 50% de capacidad en Andalucia. ¿Algun problema de mantenimiento? ¿O es que han colocado el embalse debajo de un microondas?
0
K
10
#12
Anfiarao
#9
son datos del dos de febrero. Se actualizan cada semana. Para la semana que viene se habrá recogido la variación de las lluvias de ayer y de hoy
0
K
12
#11
Lamantua
Alguien sabe si en Murcia continúa el slogan : Agua para todos. Jetas.
0
K
9
#8
CharlesBrowson
Diría que llamativo lo de Murcia, pero la verdad que no me extraña
0
K
8
#2
DeDerechasYOle
»
ver comentario
14
K
-115
#3
diablos_maiq
#2
lo único seco es el cerebro de alguien
2
K
25
#4
Sr.No
#2
te las comes todas, no?
www.meneame.net/story/no-aemet-no-publico-esta-imagen-supuesta-predicc
4
K
48
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/no-aemet-no-publico-esta-imagen-supuesta-predicc