Un estadio en lo alto de un rascacielos a 350 metros de altura: el proyecto de Arabia Saudí para el Mundial 2034

La idea es construir un campo de fútbol ubicado encima de un rascacielos, a 350 metros de altura. En las últimas semanas, se ha publicado en Arabia Saudí el proyecto NEOM Sky Stadium, que tendría una capacidad para acoger a 46.000 personas y funcionaría con energía solar y eólica.
| etiquetas: mundial , arabia saudí , 2034 , estadio , rascacielos
Impresionante lo que el ser humano es capaz de conseguir tan solo con dinero ganado a raiz de destrozar el planeta y trabajo exclavo.
Pero gracias a la tecnología que alcanzamos, ahora podemos prescindir del obsoleto petróelo y proteger el medio ambiente.