Un estadio en lo alto de un rascacielos a 350 metros de altura: el proyecto de Arabia Saudí para el Mundial 2034

Un estadio en lo alto de un rascacielos a 350 metros de altura: el proyecto de Arabia Saudí para el Mundial 2034

La idea es construir un campo de fútbol ubicado encima de un rascacielos, a 350 metros de altura. En las últimas semanas, se ha publicado en Arabia Saudí el proyecto NEOM Sky Stadium, que tendría una capacidad para acoger a 46.000 personas y funcionaría con energía solar y eólica.

mundial , arabia saudí , 2034 , estadio , rascacielos
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Me encantaría ver el plan de evacuación en caso de emergencia.
3 K 41
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#3 Tienen paracaídas debajo de cada asiento :troll:
0 K 7
vviccio #4 vviccio
Van a construir la fantasía pornográfica de cualquier terrorista: una ratonera llena de gente, el 11S se les quedaría corto.
3 K 35
#11 Tronchador.
#4 Israel ya tiene los planos.
0 K 8
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
yo no voy a bucarla... la has tirado fuera tú...
2 K 33
#2 Tronchador.
#1 La ley de la botella, chaval.
7 K 86
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#2 También estaba la ley del vaso.
1 K 15
perogrullobrrr #16 perogrullobrrr
#6 y la ley del escorpión
0 K 13
#19 rafeame
#16 esa no la conozco, ¿"vas tú, cabrón"? xD
0 K 7
buronix #5 buronix
Un estadio a 350 metros de altura para 46000 personas, impulsado por energia eolica y solar.
Impresionante lo que el ser humano es capaz de conseguir tan solo con dinero ganado a raiz de destrozar el planeta y trabajo exclavo.
2 K 28
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#5 El petróleo está obsoleto pero, fue una fuente de energía que permitió una mayor producción de alimentos y el desarrollo de la tecnología.
0 K 11
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#8 Y que ha llevado a la crisis climática que vivimos...
1 K 18
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#9 Totalmente cierto.

Pero gracias a la tecnología que alcanzamos, ahora podemos prescindir del obsoleto petróelo y proteger el medio ambiente.
0 K 11
The_real_deal #15 The_real_deal
#8 #10 podemos prescindir? El petroleo en este momento es esencial y no tiene sustituto en ciertas aplicaciones criticas.
0 K 8
Trigonometrico #18 Trigonometrico
#15 Quemar un 0,0001 del petróleo que se está quemando en este momento no tendría efectos perjudiciales para el medio ambiente. Las aplicaciones críticas son una ínfima parte del petróleo que queman los vehículos que se desplazan por las carreteras.
0 K 11
buronix #17 buronix
#8 Me mola que tu comentario es sobre el petróleo y que lo del trabajo esclavo #YaTal
0 K 9
Trigonometrico #21 Trigonometrico
#17 El trabajo esclavo el que había en EEUU cuando se comerciaba con esclavos venidos de África. O incluso durante el imperio romano. Quizás hayan sido los tractores movidos por combustibles derivados del petróleo lo que dio el punto final a la esclavitud de los negros en América.
0 K 11
meroespectador #13 meroespectador
¿Qué podría salir mal?.
1 K 15
Pacman #14 Pacman
exclavo?

:-S
0 K 11
#20 Tecar
#14 Antes era clavo pero ya no.
0 K 7
Nitanmal #12 Nitanmal
Como contraten a Calatrava para el proyecto pondrá un ascensor con capacidad para 10 personas como hizo en la opera de Valencia
0 K 10

