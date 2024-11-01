Por Qué Estábamos Tan Delgados En Los 70s (La Verdad Te Sorprenderá)  

En las fotos de los años 70 casi nadie sale con sobrepeso: niños corriendo en la calle todo el día, adultos subiendo escaleras sin ahogarse y comidas sencillas hechas en casa, sin ultra procesados ni “snacks” cada 5 minutos. En este video recordamos cómo era realmente la vida en los 70: caminar a todos lados, porciones más pequeñas, menos pantallas, menos estrés moderno y un mundo que casi sin darnos cuenta nos mantenía en movimiento y mucho más delgados que hoy.
| etiquetas: salud , alimentacion , años 70
En los 70 eran los grises dando con la porra
Típico de lo que está pasando ya. Buscan tendencias y hacen generar vídeos. Y así lanzan 50 vídeos al día en varias cuentas a la espera de que algunos de ellos moneticen.
En ese video no encontraréis más que obviedades recopiladas de fuentes que han metido en una LLM, condensado para un video de más de 10 minutos que es lo que pide YouTube para monetizar, y poco más. Voz clonada y titular que no se han molestado ni en quitar las mayúsculas que generan las IA al crear titulares.
Como está cambiando todo!!