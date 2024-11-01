Por Qué Estábamos Tan Delgados En Los 70s (La Verdad Te Sorprenderá)  

En las fotos de los años 70 casi nadie sale con sobrepeso: niños corriendo en la calle todo el día, adultos subiendo escaleras sin ahogarse y comidas sencillas hechas en casa, sin ultra procesados ni “snacks” cada 5 minutos. En este video recordamos cómo era realmente la vida en los 70: caminar a todos lados, porciones más pequeñas, menos pantallas, menos estrés moderno y un mundo que casi sin darnos cuenta nos mantenía en movimiento y mucho más delgados que hoy.