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Esta veterana cooperativa de Granada cultiva el mejor tomate del mundo: es de origen japonés y se vende a más de 20 euros el kilo

El tomate es, posiblemente, el fruto más indispensable de la cultura gastronómica española ;y de tantas otras.

| etiquetas: tomate , granada , cooperativa
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12 comentarios
2 1 1 K 24 ciencia
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
bah mucho ñiñiñi para pijales y para gente que se quiere tirar el rollito de guays, anda que no conocemos esa tactica ya, como la famosa palmera esa de chocolate de mas de 15 pavos, productos para influencers
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Poco se habla de la burbuja del tomate.
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josde #4 josde *
#2 Están algunos aun precio que se pasa varios pueblos.
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Sacronte #7 Sacronte
#4 El tomate pera que vale poco mas que para tomate frito o para echarselo al pan con aceite a mas de dos euros el kilo en muchos sitios. El tomate rosa en cambio no ha subido mucho de los 3-3.50 que suele valer. Parece que solo han subido los baratos, el pera, el ensalada, el rama pero esta todo inasumible.
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#3 endy *
Hablando de tomates, más caro no puede ser mejor.
Esnobismo cocinillas
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a69 #5 a69
Estaría bien conseguir plantel de esos. Estamos preparando la huerta, que variedades recomendáis?
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#6 Albarkas
#5 Rosa de Barbastro. Muy bueno para ensaladas.
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#11 alamajar
#6 pero cómpralo en binefar, que con el precio de pasan 4 pueblos.. :troll:
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#8 colemur
Esto no es del sub de ciencia.
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#10 alamajar *
#8 avioneame.. porque esta por las nubes :troll:

joder que tarde. me voy a echar la siesta
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#9 atrompicones
Para empezar tiene que ser bio, y si es certificación Demeter mejor. Sabores, prácticamente con manipulación se pueden conseguir los que pretendas.

www.demeter.es/que-es-demeter/

www.studysmarter.es/resumenes/alimentacion/quimica-de-alimentos/quimic
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#12 sorlak
A 20€ se lo pueden meter por donde amargan los pepinos, y así hacer una ensalada
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menéame