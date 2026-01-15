·
3
meneos
57
clics
Qué está permitido colgar en el espejo retrovisor del coche y cuándo te expones a una multa de la DGT
“la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”
etiquetas
trafico
dgt
39
actualidad
14 comentarios
#3
Casiopeo
*
Entonces las banderitas en el retrovisor que estan tan de moda entre el fascio son ilegales.
1
K
35
#8
Veelicus
#3
Y los toros que se ponen en la bandera, y los corazones de jesus... todo eso esta prohibido, pero claro... como son compañeros no pasa nada
1
K
28
#10
Katos
#8
por supuesto. Que son compañeros coño.
¿Pero vamos a ver a quien conoces que le hayan multado por tener cualquier cosa en el espejo?.
0
K
5
#11
Veelicus
#10
por tener en el espejo no, pero por rajar una bandera de españa si.
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-
pero a los que rajaron la bandera de España frente a la sede del PSOE por lo que sea no los multaron a ninguno
0
K
13
#9
Katos
#3
claro. La bandera es facha.
0
K
5
#14
Casiopeo
#9
La bandera no necesariamente. Las que la llevan en el coche, un noventa por ciento, Asi a ojo y seguro que no yerro mucho. Y lo sabes.
0
K
15
#6
makinavaja
O sea, pueden multarte hasta por llevar la pegatina de la ITV, que tambien obstruye el campo visual...
1
K
24
#1
YSiguesLeyendo
Cuando un objeto decorativo obstruye el campo visual, eso puede interpretarse como una infracción a este artículo.
De esta forma, es importante saber que llevar ambientadores o cintas colgadas del espejo no está prohibido per se, pero pueden sancionarte si el agente considera que limitan tu visibilidad, conforme a lo que exige el artículo 19 del Reglamento.
0
K
19
#12
CharlesBrowson
Y la cabeza del pere navarro?
1
K
19
#4
Kantinero
Vamos, que si das con un gilipollas te multa por llevar colgado el ambientador
0
K
13
#13
fofito
#4
O cuando la Norma se deja tan abierta y ambigua que la presunción de veracidad ,la discrecionalidad, y la arbitrariedad ,se convierten en un forma de extracción de recursos y expolio.
0
K
10
#2
antesdarle
Los dados de peluche poligoneros están permitidos?
0
K
12
#5
makinavaja
Te expones a una multa de la DGT siempre que al pikoleto no le guste lo que llevas colgado, y ya está....
0
K
12
#7
Forestalx
Nada, si no quieres que tengan una excusa más para multarte.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
De esta forma, es importante saber que llevar ambientadores o cintas colgadas del espejo no está prohibido per se, pero pueden sancionarte si el agente considera que limitan tu visibilidad, conforme a lo que exige el artículo 19 del Reglamento.