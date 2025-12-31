edición general
Lo que está pasando realmente con el salario mínimo

Hoy no hay salario mínimo en España. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el decreto en el que se aprobó el salario mínimo de 2025 decía lo siguiente: "surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025" Pasado el 31/12/25, dejó de haber salario mínimo. ¿Porque lo pone en Laboro? Pues no, porque lo pone el propio Gobierno en su decreto.

"La terca realidad es que desde la reforma laboral del PP del año 2012 sí que es posible legalmente rebajar la cuantía salarial aplicando lo que se conoce como modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT). Por qué? Pues porque lo dice el art.41 del Estatuto de los Trabajadores, que sí que es una Ley y por tanto está absolutamente por encima de este criterio interpretativo. Ahora mismo, cualquier empresa puede hacerle una MSCT a cualquier trabajador y rebajarle su

El meneo de La relacionada sobre por que el coco y el ojete firman convenios por debajo del smi;
www.meneame.net/story/laboro-cc-oo-ugt-no-incluyen-complementos-conven
