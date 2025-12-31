Lo que está pasando realmente con el salario mínimo

Hoy no hay salario mínimo en España. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el decreto en el que se aprobó el salario mínimo de 2025 decía lo siguiente: "surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025" Pasado el 31/12/25, dejó de haber salario mínimo. ¿Porque lo pone en Laboro? Pues no, porque lo pone el propio Gobierno en su decreto.