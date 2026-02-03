Laboro: CC.OO y UGT no incluyen los complementos de convenio en el SMI con el Gobierno

¿Recordáis que, hace un par de días, los "sindicatos" CC.OO. y UGT dijeron que el acuerdo con el Gobierno para el SMI de 2026 incluía que los complementos de convenio fueran aparte del SMI? Pues os vais a reír. Seguid el hilo

Ya se ha iniciado el proyecto del Decreto SMI 2026. ¡Chorprecha!, resulta que no pone en ningún sitio esa prohibición de la absorción. t.co/uY1nShULtw

Su art.3 (Compensación y absorción) es una copia textual de los Decretos SMI de los años anteriores. Letra por letra.

Recordad que el Tribunal Supremo hace años que sentenció que, con esta redacción, el SMI es absorbible o compensable. O sea que la empresa no tiene obligación de pagaros los complementos del convenio aparte del SMI. Lo explicamos en su día:

Desde entonces, Coquito y Ugeto no han parado de moverse a favor de las grandes empresas que les financian. ¿Cómo? Firmando convenios con salarios inferiores al mínimo en los que textualmente dicen que los complementos NO son aparte del SMI. Aquí uno:

Recordad que ahora mismo no hay SMI vigente en España porque el PP votó contra la prórroga del SMI de 2025. Recordad que eso sucedió también el año pasado. Coquito y Ugeto han firmado convenios con salarios inferiores al SMI precisamente para estar listos para cuando no haya SMI.

Si algún año no se aprobara un SMI, entonces entrarían en funcionamiento todos esos salarios inferiores que Coquito y Ugeto han metido en los convenios de sus empresas amigas. Por ejemplo, el convenio de las mutuas.

¿Os creéis que era broma que Feijóo acudiera al último congreso del PP y dijera "Pudiera parecer que juego fuera de casa"?

¿Os creéis que era broma cuando Ugeto dijo "Quiero una UGT en la que estén cómodos los militantes del PP"?

Via Laboro