¿Está Pam Bondi, la fiscal general, creando un registro de propietarios de armas en Estados Unidos? [Ing]

El Departamento de Justicia de Pam Bondi respaldó una orden judicial que exigía a los grupos defensores del derecho a portar armas entregar sus listas de miembros en el caso Reese contra la ATF, lo que provocó reacciones negativas y acusaciones de creación de un registro secreto de armas. Aunque Bondi se sumó posteriormente a una moción para restringir la orden, los críticos señalan su anterior apoyo a las leyes de alerta temprana y a los límites de edad como prueba de una supervisión cada vez mayor.