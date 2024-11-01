¿Está Pam Bondi, la fiscal general, creando un registro de propietarios de armas en Estados Unidos? [Ing]

El Departamento de Justicia de Pam Bondi respaldó una orden judicial que exigía a los grupos defensores del derecho a portar armas entregar sus listas de miembros en el caso Reese contra la ATF, lo que provocó reacciones negativas y acusaciones de creación de un registro secreto de armas. Aunque Bondi se sumó posteriormente a una moción para restringir la orden, los críticos señalan su anterior apoyo a las leyes de alerta temprana y a los límites de edad como prueba de una supervisión cada vez mayor.
| etiquetas: usa , control , armas , lista , propietarios
prohíben al gobierno federal crear o mantener un registro centralizado de armas de fuego o de sus propietarios.
Aunque @themarquesito puede dejarlo más claro
www.meneame.net/story/director-compania-venta-armas-amenaza-empezar-ma
"La ley federal prohíbe el registro universal y nacional de armas.[4] Ocho estados prohíben los registros de armas a nivel estatal. Solo Hawái exige el registro de todas las armas de fuego, mientras que solo unos pocos estados exigen el registro de determinadas armas de fuego. Solo tres estados (Illinois, Massachusetts y Nueva Jersey) exigen una licencia para todas las armas. Nueva York exige una licencia para las armas cortas."