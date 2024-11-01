Esta es la consola que ha superado con creces en ventas a la Xbox [ENG]  

Es básicamente una cámara con un gran angular que recoge todos los movimientos de tu cuerpo, que es como se juega, sin necesidad de mandos, similar a lo que en su día propuso Microsoft con Kinect. Su nombre es Nex Playground y está enfocada fundamentalmente en el público infantil y los jugadores casual. Y lo absolutamente sorprendente es que a las familias les gusta y a los niños, en particular, les está encantando. (20:50)
| etiquetas: consola , nex , playground , movimientos , kinect , videojuegos
#4 Si, se lo han montado bien , pero si actualizan los juegos, puede que interese.