Esta es la consola que ha superado con creces en ventas a la Xbox [ENG]  

Es básicamente una cámara con un gran angular que recoge todos los movimientos de tu cuerpo, que es como se juega, sin necesidad de mandos, similar a lo que en su día propuso Microsoft con Kinect. Su nombre es Nex Playground y está enfocada fundamentalmente en el público infantil y los jugadores casual. Y lo absolutamente sorprendente es que a las familias les gusta y a los niños, en particular, les está encantando. (20:50)