Esta es la consola que ha superado con creces en ventas a la Xbox [ENG]

Es básicamente una cámara con un gran angular que recoge todos los movimientos de tu cuerpo, que es como se juega, sin necesidad de mandos, similar a lo que en su día propuso Microsoft con Kinect. Su nombre es Nex Playground y está enfocada fundamentalmente en el público infantil y los jugadores casual. Y lo absolutamente sorprendente es que a las familias les gusta y a los niños, en particular, les está encantando. (20:50)

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
256€ cuesta, el problema es que pocos juegos saldrán para esa "consola" y que ademas tienes que tener suscripción a Play Pass.
Benzo #2 Benzo *
#1 Por el momento tiene unos 50 juegos, suficiente para lo que fue creada, una consola para "público infantil y los jugadores casual".
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Hay otra que es parecida en prestaciones con muchos mas juegos y mas barata:
www.amazon.com/-/es/Kinhank-MotionX-Console-Subscription-CPC-Certified
Benzo #6 Benzo *
#3 Por algunos comentarios que he leído, los juegos de esa consola tienen peor calidad que los de la next, pero como lleva android, creo que le puedes instalar emuladores y cosillas interesantes.

#4 Si, se lo han montado bien :-P, pero si actualizan los juegos, puede que interese.
#4 chochis
#2 la parte del game pass son 90€ al año! Jodó
Falk #5 Falk
#4 creo que todo el catálogo está ahí. La idea es que los padres no tengan que comprar juegos. Pagan la suscripción y se olvidan.
