La esposa de Tejero, sobre su marido el 23-F: "El tonto desgraciado, lo han dejado solo, para no variar"

La esposa de Tejero, sobre su marido el 23-F: "El tonto desgraciado, lo han dejado solo, para no variar"

Carmen Díez Pereira, la esposa del teniente coronel Antonio Tejero, lamentó en varias conversaciones...

10 comentarios
skaworld #3 skaworld
El Tejero, su mujer y otras cosas del poder
eltxoa #6 eltxoa *
#3 En la tele de aquí me ha parecido entender que ella fue la instigadora. Me la imagino como la vieja esa rancia de la que hay un video de la época comiéndole la cabeza al marido en las sobremesas para que aplaste a los rojos.

La encontré :troll:

www.youtube.com/watch?v=cZFf4ppOaZc
Cuñado #4 Cuñado *
muestra su enfado por la falta de apoyo al golpe. "Ha sido de vergüenza. Esto es para prender fuego al Ejército entero, de verdad.

Curiosa coincidencia. Desde puntos de partida opuestos llegamos a la misma conclusión.
YeahYa #8 YeahYa
#4 Al final era una aliada.
#2 Alcalino
Que lastima me da... Pobrecito el, y pobrecita ella...

Pero si hubiera triunfado, bien a gusto que se hubiera quedado con los primeros fusilamientos.

Con la libertad de todos no se juega, y que de gracias que le dejaron salir antes de tiempo
#7 Albarkas
"Antonio ponte la camiseta de interior, que en estos golpes de estado de febrero coges un catarro antes de gritar: Arriba España"
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Se nota el amor.
JOFRE #5 JOFRE
Hasta su mujer sabia que Tejero era tonto
Spirito #9 Spirito
También le pidió a Tejero varias veces que no hubiera sangre e insistió en ello durante las conversaciones telefónicas que mantuvieron.

Quizás por ello Tejero no se cargó a ninguno allí en el Congreso.
Butters #10 Butters
Con una mujer así, lo raro es que Tejero no pidiera que le alargasen la condena
