El Espíritu Santo se está manifestando en Manhattan: así lo palpan en tres iglesias neoyorquinas

"El Espíritu Santo es el único responsable de todo esto al 100%", ha declarado al Register el párroco de la antigua catedral de San Patricio, el padre Daniel Ray, sacerdote de los Legionarios de Cristo. "Nadie lo está planificando", ha añadido: "Básicamente, están llegando personas que han estado alejadas durante varios años".
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"un popular encuentro para jóvenes adultos que tiene lugar los domingos por la tarde después de la misa y en el que se ofrece vino, queso"
"la música ha desempeñado un papel en la revitalización. El párroco afirma que "el mejor coro de canto gregoriano de la ciudad" canta en la misa dominical de las 11:30 de la mañana, y una banda toca música contemporánea con toques de jazz en la misa… » ver todo el comentario
Inquietante.
Sin duda, algo está pasando.