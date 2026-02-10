edición general
2 meneos
15 clics

Esperanto en los papeles de Epstein

El esperanto aparece nombrado en los documentos en Epstein, aunque ningún hablante conocido aparece en ellos.

| etiquetas: esperanto , epstein , chomsky , carnap
1 1 0 K 17 actualidad
9 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si no sales en los papeles de Epstein no existes
1 K 23
ombresaco #3 ombresaco
#2 un buen añadido a la es.wikipedia.org/wiki/Regla_34
0 K 12
camvalf #5 camvalf
#2 Miedo me da a mi por si hacen mención al día que me tire el pedo en el supermercado e indirectamente se lo atribuí a una sra que pasaba por allí. Es que se acerco a crimen lesa humanidad.
0 K 13
devilinside #9 devilinside
#2 Yo no soy nadie :foreveralone:
0 K 12
#4 Zerjillo
A ver, esto se nos está yendo de mano. Epstein era un hijodelagranputa y tenía una mafia formada flipante. Pero haber tenido alguna mención en sus "papeles" no significa que estés metido en algo turbio. Supongo que alguna vez el fontanero tuvo que ir a arreglarle un grifo y lo mismo intercambiaron algún email o sms. Y probablemente ese fontanero no haya estado implicado en nada irregular o ni siquiera reprochable. El problema es los que salen muchas veces y en mensajes donde se mencionan actividades ilícitas o reprobables.
1 K 20
ombresaco #6 ombresaco
#4 efectivamente. Pero es un juego al que juegan casi todos, lamentablemente.

Gadafi con dirigentes europeos, admiraciones a Putin, el movimiento vasco de liberación nacional, pero después todo es eta, mi amigo Chaves... todos corriendo a borrar en twitter
0 K 12
ombresaco #1 ombresaco
La aparición en concreto:

[...] En un mensaje anterior, Epstein agradece a Noam Chomsky y a su esposa Valeria por su amabilidad y dice que sus expertos en informática preguntaron por qué Chomsky estaba enseñando a una máquina un lenguaje "que es tan ambiguo y lleno de elementos ilógicos".


En respuesta a Epstein, Noam Chomsky dice que la pregunta del informático le recuerda al famoso filósofo Rudolf Carnap, quien en realidad era hablante de esperanto.

6 de septiembre de 2015,

…   » ver todo el comentario
0 K 12
TipejoGuti #7 TipejoGuti *
Tengo que contarlo, no creo que tenga más oportunidades en la vida de hacerlo.
En la radio escuché una vez la propaganda de un curso : "esperanto, la lengua del futuro". Creo que era de CCC.
Obviamente, de aquello hace más de 25 años y en este tiempo no he conocido a nadie que lo hable :-D
0 K 11
ombresaco #8 ombresaco *
#7 ...y en este tiempo no he conocido a nadie que lo hable que tú sepas. Con sus ventajas e inconvenientes, cuando alguien aprende esperanto, no se le pega ningún acento, y sigue hablando su idioma con la misma naturalidad. Así que si no sale el tema, es imposible que lo reconozcas.

Y si hay dos hablando esperanto en la mesa de al lado en un bar, posiblemente tampoco lo reconocerías
0 K 12

menéame