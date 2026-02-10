·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8097
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
9407
clics
Esto debería estar prohibido
4385
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
5764
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5610
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
más votadas
643
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
467
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
634
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
308
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
491
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
15
clics
Esperanto en los papeles de Epstein
El esperanto aparece nombrado en los documentos en Epstein, aunque ningún hablante conocido aparece en ellos.
|
etiquetas
:
esperanto
,
epstein
,
chomsky
,
carnap
1
1
0
K
17
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
17
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Javi_Pina
Si no sales en los papeles de Epstein no existes
1
K
23
#3
ombresaco
#2
un buen añadido a la
es.wikipedia.org/wiki/Regla_34
0
K
12
#5
camvalf
#2
Miedo me da a mi por si hacen mención al día que me tire el pedo en el supermercado e indirectamente se lo atribuí a una sra que pasaba por allí. Es que se acerco a crimen lesa humanidad.
0
K
13
#9
devilinside
#2
Yo no soy nadie
0
K
12
#4
Zerjillo
A ver, esto se nos está yendo de mano. Epstein era un hijodelagranputa y tenía una mafia formada flipante. Pero haber tenido alguna mención en sus "papeles" no significa que estés metido en algo turbio. Supongo que alguna vez el fontanero tuvo que ir a arreglarle un grifo y lo mismo intercambiaron algún email o sms. Y probablemente ese fontanero no haya estado implicado en nada irregular o ni siquiera reprochable. El problema es los que salen muchas veces y en mensajes donde se mencionan actividades ilícitas o reprobables.
1
K
20
#6
ombresaco
#4
efectivamente. Pero es un juego al que juegan casi todos, lamentablemente.
Gadafi con dirigentes europeos, admiraciones a Putin, el movimiento vasco de liberación nacional, pero después todo es eta, mi amigo Chaves... todos corriendo a borrar en twitter
0
K
12
#1
ombresaco
La aparición en concreto:
[...] En un mensaje anterior, Epstein agradece a Noam Chomsky y a su esposa Valeria por su amabilidad y dice que sus expertos en informática preguntaron por qué Chomsky estaba enseñando a una máquina un lenguaje "que es tan ambiguo y lleno de elementos ilógicos".
En respuesta a Epstein, Noam Chomsky dice que la pregunta del informático le recuerda al famoso filósofo Rudolf Carnap, quien en realidad era hablante de esperanto.
6 de septiembre de 2015,
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#7
TipejoGuti
*
Tengo que contarlo, no creo que tenga más oportunidades en la vida de hacerlo.
En la radio escuché una vez la propaganda de un curso : "esperanto, la lengua del futuro". Creo que era de CCC.
Obviamente, de aquello hace más de 25 años y en este tiempo no he conocido a nadie que lo hable
0
K
11
#8
ombresaco
*
#7
...y en este tiempo no he conocido a nadie que lo hable
que tú sepas
. Con sus ventajas e inconvenientes, cuando alguien aprende esperanto, no se le pega ningún acento, y sigue hablando su idioma con la misma naturalidad. Así que si no sale el tema, es imposible que lo reconozcas.
Y si hay dos hablando esperanto en la mesa de al lado en un bar, posiblemente tampoco lo reconocerías
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Gadafi con dirigentes europeos, admiraciones a Putin, el movimiento vasco de liberación nacional, pero después todo es eta, mi amigo Chaves... todos corriendo a borrar en twitter
[...] En un mensaje anterior, Epstein agradece a Noam Chomsky y a su esposa Valeria por su amabilidad y dice que sus expertos en informática preguntaron por qué Chomsky estaba enseñando a una máquina un lenguaje "que es tan ambiguo y lleno de elementos ilógicos".
En respuesta a Epstein, Noam Chomsky dice que la pregunta del informático le recuerda al famoso filósofo Rudolf Carnap, quien en realidad era hablante de esperanto.
6 de septiembre de 2015,
… » ver todo el comentario
En la radio escuché una vez la propaganda de un curso : "esperanto, la lengua del futuro". Creo que era de CCC.
Obviamente, de aquello hace más de 25 años y en este tiempo no he conocido a nadie que lo hable
Y si hay dos hablando esperanto en la mesa de al lado en un bar, posiblemente tampoco lo reconocerías