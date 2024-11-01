edición general
Especialista advirtió que pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, no el 31,6% oficial

Especialista advirtió que pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, no el 31,6% oficial

"Cambiar la metodología implicaría que el gobierno de turno se tiene que hacer cargo de 67% de pobreza, en vez del 30% de pobreza. Con lo cual es una pésima noticia política". Adoptar una medición multidimensional obligaría al Estado a "pagar el triple de asignaciones universales por hijo, el triple de transferencias, el triple de planes sociales, algo que ningún gobierno está dispuesto a hacer". Funciona como medición oficial en países como México, Brasil y Chile.

Pertinax #1 Pertinax *
¿Y cuál era la pobreza analizada de modo multidimensional con el Kirchnerismo? :troll:
Dragstat #4 Dragstat
#1 pues igual de mala o peor, pero que no nos cuenten que en Argentina de repente no hay casi pobres. Independientemente de que sea culpa de Milei o de los anteriores la cifra de pobreza no cuadra con la mayoría de métricas sociales.
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Argentina no tiene solución. Y no es de hoy. Este es un zumbao más.
pedrario #8 pedrario
#4 ¿Crees que decir que hay un 30% de pobreza es decir que no hay casi pobres?

La cuestión es que, da igual la metodología, si aplicas de forma retroactiva, la conclusión es la misma, con el gobierno anterior había más pobreza y el actual la está reduciendo.

Los datos de Argentina son dramáticos, pero están yendo a mejor y eso es bueno, ojalá sigan así.
Dragstat #9 Dragstat
#8 lo que digo es que no se mide igual. Por ejemplo echando un vistazo a los datos de UNICEF da la impresión de que Argentina y España tienen una situación similar.

España
"La infancia pierde: la pobreza infantil supera el 29%"

Argentina
"El 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes."


www.unicef.es/noticia/la-infancia-pierde-la-pobreza-infantil-supera-29

www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/3-de-cada-10-hogares-con-n
#3 pozz *
Esto apesta a ridicula trola por el reciente fracaso de la oposicion peronista en las urnas.
oceanon3d #7 oceanon3d
@Findeton no lo aclarará ... tranquilos.
Foxdie #6 Foxdie *
Y, aplicando esta metodología, cuanto era la pobreza previa?
La izquierda, como acostumbra en todos los paises que toca, ha generado miseria y pobreza mediante políticas populistas ineficaces y corrupción a paladas, y a muchos les debe joder bastante que Argentina vea algo de luz con otras opciones políticas.
#2 rafeame
La cagada del Milei es tan gorda que trasciende esta dimensión.
