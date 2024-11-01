Especialista advirtió que pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, no el 31,6% oficial

"Cambiar la metodología implicaría que el gobierno de turno se tiene que hacer cargo de 67% de pobreza, en vez del 30% de pobreza. Con lo cual es una pésima noticia política". Adoptar una medición multidimensional obligaría al Estado a "pagar el triple de asignaciones universales por hijo, el triple de transferencias, el triple de planes sociales, algo que ningún gobierno está dispuesto a hacer". Funciona como medición oficial en países como México, Brasil y Chile.
La cuestión es que, da igual la metodología, si aplicas de forma retroactiva, la conclusión es la misma, con el gobierno anterior había más pobreza y el actual la está reduciendo.
Los datos de Argentina son dramáticos, pero están yendo a mejor y eso es bueno, ojalá sigan así.
España
"La infancia pierde: la pobreza infantil supera el 29%"
Argentina
"El 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes."
La izquierda, como acostumbra en todos los paises que toca, ha generado miseria y pobreza mediante políticas populistas ineficaces y corrupción a paladas, y a muchos les debe joder bastante que Argentina vea algo de luz con otras opciones políticas.