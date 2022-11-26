edición general
¿Por qué los españoles no notan los beneficios del crecimiento?

Traducción del artículo publicado ayer en el diario francés Les Echos: "El último informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma la tendencia. Indica que la productividad española ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde 2020, la tasa más alta desde... 1995, mientras que en el conjunto de la zona euro se mantiene estancada. Con un PIB per cápita que ha ganado un 3,8% anual desde la pandemia... aunque estos avances se ven contrarrestados por la imparable subida de los precios de la vivienda".

sxentinel
¿Qué el PIB per cápita no ha crecido? :-O

Hemos pasado de 25.950€ en 2018 a 32.630€ con datos provisionales de 2025.

datosmacro.expansion.com/pib/espana
taSanás
#3 teniendo en cuenta lo que han subido los precios reales… no es nada
sxentinel
#4 Fíjate que la primera columna del sitio de donde traigo el dato pone "PIB Trimestral a precios de mercado 2025" El PIB ya tiene en cuenta los precios reales incluyendo subidas y bajadas.

datosmacro.expansion.com/pib/espana
sxentinel
#6 Y sin embargo el dato ya lo incluye como he explicado a #4.
MJDeLarra
#4 Pero incluso a precios constantes ha crecido, lo que no es poco cuando ves que los otros no nos siguen el ritmo, y que la economía global está haciendo aguas en muchos sitios...
borteixo
#3 la inflación es del 22% entre esos períodos
powernergia
Joder con el discurso.

Lo del acceso a la vivienda es un punto desastre para un montón de gente, pero también hay otro montón de gente que está encantada.

Lo de que "los españoles" genéricamente no se benefician del crecimiento es mentira, hay mucha gente que les va estupendamente, y eso sí, cada uno utiliza las encuestas como le da la gana.

elpais.com/economia/2022-11-26/por-que-el-73-de-los-espanoles-cree-que
Borgiano
Y es que España va muy bien
va muy bien pa los de siempre...
