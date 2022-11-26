¿Por qué los españoles no notan los beneficios del crecimiento?

Traducción del artículo publicado ayer en el diario francés Les Echos: "El último informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma la tendencia. Indica que la productividad española ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde 2020, la tasa más alta desde... 1995, mientras que en el conjunto de la zona euro se mantiene estancada. Con un PIB per cápita que ha ganado un 3,8% anual desde la pandemia... aunque estos avances se ven contrarrestados por la imparable subida de los precios de la vivienda".