¿Por qué los españoles no notan los beneficios del crecimiento?

Traducción del artículo publicado ayer en el diario francés Les Echos: "El último informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma la tendencia. Indica que la productividad española ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde 2020, la tasa más alta desde... 1995, mientras que en el conjunto de la zona euro se mantiene estancada. Con un PIB per cápita que ha ganado un 3,8% anual desde la pandemia... aunque estos avances se ven contrarrestados por la imparable subida de los precios de la vivienda".
Hemos pasado de 25.950€ en 2018 a 32.630€ con datos provisionales de 2025.
datosmacro.expansion.com/pib/espana
Lo del acceso a la vivienda es un punto desastre para un montón de gente, pero también hay otro montón de gente que está encantada.
Lo de que "los españoles" genéricamente no se benefician del crecimiento es mentira, hay mucha gente que les va estupendamente, y eso sí, cada uno utiliza las encuestas como le da la gana.
elpais.com/economia/2022-11-26/por-que-el-73-de-los-espanoles-cree-que
va muy bien pa los de siempre...